面識があるのにDMをどんどん送ってくる人の意図とは!? 本当に仲良くなりたいなら「連絡先を聞いたほうがいい」…？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月19日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、SNSの使い方で思うことを語り合いました。その後編。今回は、『SNS、使いこなせてる?』をテーマに放送。この企画内容を説明する際に、校長と教頭がそれぞれの経験談を伝えました。前編では、COCO教頭のLINEでのやり取りの難しさを感じたエピソードを紹介。後編では、こもり校長が感じている面識のある人から届くDMについてのトークを紹介します。COCO教頭:校長も(SNSについて)何かあります?こもり校長:僕ほどSNSをキレイに使っている人はいない! もうSNSプロフェッサーと呼ばれるほどの……!COCO教頭:そんな肩書きあります!?(笑)。こもり校長:でも俺は……DMでの人との距離感が難しくて。DMって、どこまでいっても社交辞令だと思っているのね。COCO教頭:というと?こもり校長:DMで連絡してくる人に、どういう距離感で接したらいいかわかんないわけ。(仕事で)ご一緒した人が、わざわざ(お礼の)DMを送ってくる(ことがある)。でもそれって、丁寧な反面、俺はグループで動いているから。俺以外の6人全員に送っているのか……? と思うと、スーパー社交辞令じゃない。だから、こちらも「ありがとうございます」でいいんだろうな、と思うんだけど。COCO教頭:うん(笑)。こもり校長:ラリーが続いたり、自分の作品を紹介してくれたり、展示会を案内してくれたり……というのを、都度都度DMで送ってくる人は、「俺とどういう距離感で接したいの!?」って。COCO教頭:(笑)。こもり校長:俺は人と接するのが基本苦手だから、プライベートはプライベートにしたいわけ。だったら、「連絡先を教えてください」と言ってくれたほうが……。COCO教頭:LINEを交換するとかね。こもり校長:そういうのを言ってくれたら、「この人は、対1(人)で俺とコミュニケーションをとろうしているんだ」と思うから、人として付き合おうかなと思うんだけど……。DM上でのやり取りだと、ずっと社交辞令だと思っているわけ。COCO教頭:そうか~。こもり校長:生徒(リスナー)も、こういう人は多いと思うわけ。例えば、体育祭のチームが一緒になって、急に隣のクラスの子からDMが送られてきました。でも、その子は(自分と)どういう距離感なのかわからないよね。仲良くなりたいなら、「連絡先を教えてください」って言うべきだし、俺なら言うと思うのよ。COCO教頭:そうだね(笑)。こもり校長:わかんないけど……もし(自分に)興味がある芸能界の方だったら、「こういう経緯があってご連絡させていただきたくて、まずDMで送らせていただきました」……って、俺ならやると思うの。COCO教頭:なるほどね。こもり校長:そういうのがなくて、「ありがとうございました」だけだと、「なっ何? あなたは、どの距離感なの!?」ってなる(笑)。COCO教頭:だから、本当に校長に興味があって仲良くなりたいんだったら、LINEを聞いてくれたほうがいいってことだよね?こもり校長:そう! その上で、「あなたはLINEでいつも定期連絡みたいなのしか送ってこないよね」というのは、それがその人との距離だからいいと思う。COCO教頭:そうか。こもり校長:俺はそういうバランスが、SNSではすごく取りづらい。電話も嫌いだし……この社会の人とのつながりに向いてない!COCO教頭:う~ん……。こもり校長:(楽曲オンエア中に)俺はDMをなんで社交辞令だと思ってしまうんだろうな? とかいろいろ考えてしまったんだけど……俺が、DMを「楽」だと思っているのもあると思うんだよね。COCO教頭:そうなんだ。こもり校長:なんか、コメントっぽく使えるじゃない? すごく「楽」に送れるものだから、腹を割って話せないというか。自分を薄く守ったしゃべり方になっちゃうのかな、とか……SNSの悩みは尽きないものですね(笑)。COCO教頭:難しいよね(笑)。【校長!! めっちゃわかる!! ほんとに仲良くしたい人は、LINE持ってるし聞くようにしてる!! DMはインスタのストーリーに反応できるからきっかけは作れるけど、なんもないならLINEでいいじゃん! って思ってしまう(笑)】(18歳)【私は、SNSを使いこなせてるほうだと思います。X(旧Twitter)のDMで友達と遊ぶ計画や、DMのおかげで最近話せていなかった初恋の人と話せているからです!】(14歳)COCO教頭:DMというパターンもあるか!こもり校長:う~ん、DMはライトだから……! なんかね……(笑)。COCO教頭:なんか、違うらしいです(笑)。こもり校長:なんかね! でも、そこを割り切ってうまく使えているのは、ある種自分のマイルールがあるということだから。それは大事よ。いろんな方向で使えるし、答えはないからね。COCO教頭:人それぞれですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/