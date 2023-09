「ファミマが」「バーミヤンが」「天下一品が」私の地元にはありません！食べてみたい憧れの味

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月18日(月)は、『私の地元に“アレ”がない!!!!!!! 2023』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーのメッセージを紹介し、それぞれの店舗のオススメを伝えました。こもり校長:今夜は、SNSとかテレビとかYouTubeとかでは見ているけど、地元にはない……! キミが今、行きたい! 食べたい! 感じたい! アレの話を聞かせてください。教頭はそういうのあります?COCO教頭:『クリスピー・クリーム・ドーナツ』が、10代のときには大阪にはなかったのよ。それがずっと食べたくて、東京に遊びに行ったタイミングで食べました。校長は?こもり校長:『ラウンドワン(ROUND1)』って、39(都府)県にあるらしいのよ。でも8県にないんだって。COCO教頭:8県ってどこだろうな?こもり校長:他にも、『サブウェイ』は35(都府)県にあって、四国には高知県にしかないとかね。調べるとおもしろいよね。今夜はこんな感じで、キミの地元にないアレと、アレに行きたい理由を教えてください!【僕の地元には、がありません! 近い所でも5時間はかかります(笑)。ファミチキ食べてみたいし、アニメのコラボとかがファミリーマートが多いので、早くできてほしいです!】(北海道/15歳)こもり校長:北海道は広大だからね。ファミチキはうまいよね!COCO教頭:食べたなー!こもり校長:ファミチキは、ホットスナックで一番好きかも。に行ってみたいです! 昔はあったらしいけど、ガストに変わったらしく……。中華街はあるけど、高いんですよね〜。まあ、リンガーハットが街にいっぱいあるけど……】(長崎県/17歳)こもり校長:俺、マジでバーミヤン好きなんだよね。COCO教頭:最近も行ってます?こもり校長:全然(行く)! あそこの北京ダックとか……。COCO教頭:北京ダックがあるの!? 私はラーメンとか食べてた。こもり校長:油淋鶏も好きなんだけど……。COCO教頭:甘酸っぱいやつね。こもり校長:あの、下に敷いてあるレタスがシナシナなのよ。COCO教頭:油とタレを吸ってね。こもり校長:あれが、おいしいのよ……!COCO教頭:お腹が空いてくるな(笑)。【私の地元にはがありません。宮城に行ったときに、父に連れられて行ったことがあるのですが、とても美味しかったです。また食べに行きたいし、友達と一緒に食べに行きたい。どうか山形に天下一品を!】(山形県/15歳)こもり校長:天下一品は、地元になくても食べに行ったほうがいいくらいのラーメン屋さんですから。COCO教頭:そのくらいの価値があると!こもり校長:こってりとあっさりがあるんだけど、あのこってりの喉にまで張り付く感じがいいんだよね。教頭は行ったことない?COCO教頭:ないんですよ……。こもり校長:でも俺も最近は行けてないから、めちゃくちゃ恋しいね。この日の放送では……・「新潟には行列ができるラーメン店・吟醸味噌らーめん まごころ亭はあるのに、“一蘭”がありません」という16歳・「広島にはファミマやセブンイレブンはあるのに、“ミニストップ”がありません。一番近い所で愛媛県です」という16歳・「(以前の放送で)青森に“サイゼリヤ”がない! と話したら、できたので早速行きました。ミラノ風ドリアを食べました!」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/