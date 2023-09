GENERATIONS 新曲『Diamonds』配信リリース「君たちのその“1再生”が僕たちの明日を作っていく！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月18日(月)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)がCOCO教頭(CRAZY COCO)とともに、この日配信リリースされたGENERATIONSの新曲「Diamonds」について語りました。COCO教頭:「Diamonds」のPV、かっこよかったです!こもり校長:ありがとうございます! 今日(9月18日に)、ダンス仲間たちとの新曲が出ました!COCO教頭:ちょっと(衣装が)はだけてたね。こもり校長:ちょっとどころか、だいぶはだけさせて……!COCO教頭:めっちゃかっこよかった!こもり校長:10周年ということもあって、違う表現方法というか新しい角度で……というのと、原点回帰ということで!COCO教頭:なるほどね。こもり校長:EXILE先生に憧れてこの業界に入って、そういうところを今のGENERATIONS先生のフィルターを通すとどういうことになるのかな、というので表現したのもあるし。COCO教頭:YouTubeのコメントにも、「EXILE先生を体現している、追っていっているのはGENERATIONSだ」みたいなことが書いてありましたよ。こもり校長:(MVの)監督も、デビュー作から撮ってくださっている方で、EXILE先生の作品もいっぱい撮っている監督さんだから。そういういろんなご縁があったり、10周年ということもあって、いろんな思いが……。COCO教頭:生徒(リスナー)のみんなも、MVをチェックしてほしいね。こもり校長:ぜひとも! 生徒のみんなにも、見てもらいたいね。――「Diamonds」オンエア後……COCO教頭:生徒から『小森隼先生のダンスがキレキレでかっこよかったです!』とか、『本当に大好きなMVです!』とか、書き込みがいっぱいきています!こもり校長:今日出たばかりだから、非常にありがたい!! 君たちのその“1再生”が、僕たちの明日を作っていくと言っても過言ではないですから!! めちゃくちゃ見てください! めちゃくちゃ聴いてください!COCO教頭:めちゃくちゃかっこいいですから!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/