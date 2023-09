INI髙塚大夢 モチベーションUPには「自分が燃える何かを見つける」受験生にエール

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。9月18日(月)の放送では、リスナーの質問を紹介し、自身の経験を踏まえた“モチベーションをアップさせる方法”について語りました。今年、中3の受験生で勉強を頑張っているのですが、自己診断テストでなかなか点数が取れなくてモチベーションがすごく無くなってしまっています。モチベをupさせるためにしていたことがあれば教えてください。(14歳)髙塚:モチベーションを高める方法ね。う~ん……やっぱり、“ご褒美”じゃないですか?勉強でもなんでも、何か成し遂げなければいけないことがあったときに、“これを頑張ったら、これを手に入れられる”とか、“ゲームができる”でもいいし、“これを買おう”でもいいし……そういうことじゃないかなぁ。俺も、高校1年の時に……高校生になったら勉強がめっちゃ難しくなったんですけど、テストで順位が出るみたいな時に、親に「ここでその順位とったら、ギター買って」って言って、エレキギターを買ってもらいましたね……とか、自分が燃える何かを見つけるっていうのがいいと思いますね。今は、ご飯とかを結構モチベーションにしてますね。「このライブめっちゃ頑張って、終わったら、あれ絶対食べよう!」とか考えながらやってます。あとは、「モチベーションがすごく無くなってしまってる」っていうことだけど、そういう時は友達とかに悩みを打ち明けて、ちょっとリフレッシュするとか……。自分のモヤモヤを友達とかに打ち明けるのは、モチベーションアップっていうのとはまた違うかもしれないけれど、すごく心がスッキリしていいんじゃないかなと思います!こういう書き込み嬉しいですね。これからも全力でサポートしていくので、一緒に受験を乗り越えていきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/