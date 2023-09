SixTONESのライブDVD / Blu-ray「慣声の法則 in DOME」が11月1日にリリースされることが決定した。

この映像作品には全国ツアー「慣声の法則」より4月に行われたSixTONES初の単独ドーム公演「慣声の法則 in DOME」の東京・東京ドーム公演の模様を収録。ドーム公演の前に決意表明としてリリースされた「ABARERO」を含むシングル曲や、シークレットゲストの常田大希(King Gnu、millennium parade)との「マスカラ」などのライブ映像が収められる。さらに、シークレットゲストのYOSHIKI(X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS)とコラボレーションした「Imitation Rain」のライブシーンも堪能できる。

この映像作品は初回盤、通常盤が用意される。初回盤には1月の神奈川・横浜アリーナ公演の模様が、通常盤にはドーム公演の“日替わり曲”として披露された楽曲「セピア」「Takes Two」「Hello」のライブ映像と、「慣声の法則」のドキュメンタリー映像がそれぞれ特典として収められる。

SixTONES「慣声の法則 in DOME」収録内容

初回盤

DVD(DISC1と2)、Blu-ray(DISC1)

・慣声の法則 in DOME 2023.04.23 TOKYO DOME

・Imitation Rain w/ YOSHIKI(X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS)(from 慣声の法則 in DOME 2023.04.21 TOKYO DOME)

DVD(DISC3)、Blu-ray(DISC2)

・慣声の法則 2023.01.07 YOKOHAMA ARENA

通常盤

DVD(DISC1と2)、Blu-ray(DISC1)

・慣声の法則 in DOME 2023.04.23 TOKYO DOME

・Imitation Rain w/ YOSHIKI(X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS)(from 慣声の法則 in DOME 2023.04.21 TOKYO DOME)

DVD(DISC3)、Blu-ray(DISC2)

・セピア(from 慣声の法則 in DOME 2023.04.15 KYOCERA DOME OSAKA)

・Takes Two(from 慣声の法則 in DOME 2023.04.16 KYOCERA DOME OSAKA)

・Hello(from 慣声の法則 in DOME 2023.04.22 TOKYO DOME)

・DOCUMENT “慣声の法則” from ARENA to DOME