SixTONESのライブDVD / Blu-ray「慣声の法則 in DOME」が11月1日にリリースされることが決定した。
この映像作品には全国ツアー「慣声の法則」より4月に行われたSixTONES初の単独ドーム公演「慣声の法則 in DOME」の東京・東京ドーム公演の模様を収録。ドーム公演の前に決意表明としてリリースされた「ABARERO」を含むシングル曲や、シークレットゲストの常田大希（King Gnu、millennium parade）との「マスカラ」などのライブ映像が収められる。さらに、シークレットゲストのYOSHIKI（X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS）とコラボレーションした「Imitation Rain」のライブシーンも堪能できる。
この映像作品は初回盤、通常盤が用意される。初回盤には1月の神奈川・横浜アリーナ公演の模様が、通常盤にはドーム公演の“日替わり曲”として披露された楽曲「セピア」「Takes Two」「Hello」のライブ映像と、「慣声の法則」のドキュメンタリー映像がそれぞれ特典として収められる。
SixTONES「慣声の法則 in DOME」収録内容
初回盤
DVD（DISC1と2）、Blu-ray（DISC1）
・慣声の法則 in DOME 2023.04.23 TOKYO DOME
・Imitation Rain w/ YOSHIKI（X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS）（from 慣声の法則 in DOME 2023.04.21 TOKYO DOME）
DVD（DISC3）、Blu-ray（DISC2）
・慣声の法則 2023.01.07 YOKOHAMA ARENA
通常盤
DVD（DISC1と2）、Blu-ray（DISC1）
・慣声の法則 in DOME 2023.04.23 TOKYO DOME
・Imitation Rain w/ YOSHIKI（X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS）（from 慣声の法則 in DOME 2023.04.21 TOKYO DOME）
DVD（DISC3）、Blu-ray（DISC2）
・セピア（from 慣声の法則 in DOME 2023.04.15 KYOCERA DOME OSAKA）
・Takes Two（from 慣声の法則 in DOME 2023.04.16 KYOCERA DOME OSAKA）
・Hello（from 慣声の法則 in DOME 2023.04.22 TOKYO DOME）
・DOCUMENT “慣声の法則” from ARENA to DOME