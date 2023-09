INIとロザリアのW表紙が実現、Rolling Stone Japan最新号

グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」と世界的ポップスターのロザリアが、9月25日(月)発売の「Rolling Stone Japan vol.24」でW表紙を飾る。

【写真を見る】INIとロザリアの各表紙カット

FRONT COVERはINI。2023年11月3日にデビュー2年目を迎えるINI。翌日からは自身最大規模となる全国7都市でのアリーナツアー「2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!]」がスタート。『A』~『Awakening』までの第1章を経て己と向き合ってきた彼らは、少しずつ自身を”アーティスト”として解放してきているように見える。10月11日には5thシングル『TAG ME』をリリース。今の彼らが見ているもの、感じていることを掘り下げつつ、INIの「美意識」をテキストと写真に凝縮した。計28ページのカバーストーリー。

BACK COVERを飾るのはスペイン出身のロザリア。6月にリリースされた最新シングル「TUYA」のMV撮影で日本を訪れた彼女とのロングインタビューが実現した。2022年にリリースした3rdアルバム『MOTOMAMI』が絶賛されるなど、今世界で最も注目を集めるポップスターにして、大の親日家としても知られるロザリアが、日本に恋した理由とクリエイティブの哲学を大いに語る。東京・人形町をロケ地に、カナダ出身の国際的フォトグラファー/映像監督のザビエル・テラが撮影した独占撮り下ろしフォトも必見。

その他、田中宗一郎、照沼健太、伏見瞬、天野龍太郎の布陣でお送りする連載特集「POP RULES THE WORLD」。アーティスト記事では、BABYMETAL、野田洋次郎(RADWIMPS)×ZORN、CHAI、I Dont Like Mondays、 EBiDAN、煮ル果実、TM NETWORKのインタビューを掲載。大好評のBREIMEN・高木祥太の連載には、芸人のガリガリガリクソンを迎えた。人気企画「Coffee and Cigarettes」には俳優/監督の齊藤工、モデル/タレントの大倉士門が登場。音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.24」は9月25日(金)発売。全国の書店、ネット書店、CDショップなどで予約受付中。

「Rolling Stone Japan vol.24」

予約は上記リンクから

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:株式会社CCCメディアハウス

2023年9月25日発売

価格:1100円(税込)