15日から17日にかけて明治安田生命J1リーグ第27節が各地で行われた。

2位の横浜F・マリノスは、ホームでサガン鳥栖と対戦。序盤からボールを保持するも、なかなか得点を奪うことができない。するとスコアレスのまま迎えた試合終盤、鳥栖のMF長沼洋一が先制点を挙げてリードを奪われる。それでも終了間際にMF吉尾海夏のゴールで追いつき、試合は1-1の引き分けに終わった。これで横浜FMは直近のリーグ戦3試合未勝利となっている。

4位セレッソ大阪と6位鹿島アントラーズの一戦は、ホームの鹿島がFW鈴木優磨のゴールで先制するも25分にMFディエゴ・ピトゥカが退場処分を受ける。後半は数的優位に立ったC大阪が攻勢を強め、幾度となくチャンスを作るものの、鹿島のDF陣が身体を張った守備で1点のリードを守り切った。1-0で鹿島が勝利を収めている。

首位に立つヴィッセル神戸は、アウェイでサンフレッチェ広島と対戦。7分、31分と立て続けにゴールネットを揺らした広島が2点をリードして、試合は後半へ。ビハインドを背負う神戸は次々に交代カードを切り、80分にはMFフアン・マタが加入後初出場を果たしたものの、最後まで得点を奪えず。2-0で広島が勝利し、神戸はリーグ戦5試合ぶりの黒星を喫した。

3位の名古屋グランパスはアビスパ福岡に1-0で敗れ、5位の浦和レッズは京都サンガF.C.とスコアレスドロー。この結果、鹿島が3位に浮上している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼9月15日(金)

川崎フロンターレ 1-0 FC東京

浦和レッズ 0-0 京都サンガF.C.

横浜F・マリノス 1-1 サガン鳥栖

▼9月16日(土)

鹿島アントラーズ 1-0 セレッソ大阪

北海道コンサドーレ札幌 0-1 湘南ベルマーレ

サンフレッチェ広島 2-0 ヴィッセル神戸

アビスパ福岡 1-0 名古屋グランパス

▼9月17日(日)

横浜FC 1-2 柏レイソル

ガンバ大阪 1-1 アルビレックス新潟

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(52/+23)

2位 横浜FM(51/+17)

3位 鹿島(46/+14)

4位 浦和(46/+11)

5位 名古屋(46/+8)

6位 C大阪(45/+11)

7位 広島(44/+8)

8位 福岡(41/−3)

9位 川崎F(36/−1)

10位 G大阪(34/−11)

11位 FC東京(33/−5)

12位 鳥栖(32/−1)

13位 札幌(32/−2)

14位 京都(30/−6)

15位 新潟(30/−9)

16位 柏(26/−11)

17位 横浜FC(22/−25)

18位 湘南(21/−18)

◆■第28節の対戦カード

▼9月23日(土)

14:00 新潟 vs 横浜FC

15:00 FC東京 vs 鳥栖

16:00 名古屋 vs 札幌

16:00 柏 vs 福岡

19:00 京都 vs 広島

19:00 神戸 vs C大阪

▼9月24日(日)

15:00 鹿島 vs 横浜FM

16:00 湘南 vs 川崎F

17:00 G大阪 vs 浦和