BUCK-TICKのライブBlu-ray / DVD「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」が12月13日に発売される。

本作には、昨年12月に東京・日本武道館で行われたBUCK-TICKのデビュー35周年記念ツアー「BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.」最終公演の模様を全22曲収録。完全生産限定盤には本編と同内容のライブCD2枚と、全64ページのフォトブックが同梱される。

またBUCK-TICKは本日9月17日と明日18日に群馬・群馬音楽センターでデビュー35周年を締めくくるライブ「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」を開催。本公演の開催と「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」の発売を記念して、群馬・タワーレコード高崎オーパ店では、メンバーのライブ衣装展示をはじめとした多くの企画が実施されている。詳細はオフィシャルサイトで確認を。

BUCK-TICK「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」収録内容

SE. THEME OF B-T

01. Go-Go B-T TRAIN

02. Alice in Wonder Underground

03. GUSTAVE

04. FUTURE SONG -未来が通る-

05. Moon さよならを教えて

06. メランコリア -ELECTRIA-

07. Villain

08. 舞夢マイム

09. MOONLIGHT ESCAPE

10. ダンス天国

11. ユリイカ

12. さよならシェルター

13. RAIN

14. ROMANCE

15. 夢魔 -The Nightmare

16. JUST ONE MORE KISS Ver.2021

17. JUPITER

18. Memento mori

19. 独壇場Beauty -R.I.P.-

20. LOVE PARADE

21. 夢見る宇宙

22. 鼓動 (2022MIX)

完全生産限定盤特典

・LIVE CD(2枚組)

・フォトブック

BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO

2023年9月17日(日)群馬県 群馬音楽センター

2023年9月18日(月・祝)群馬県 群馬音楽センター