BUCK-TICKのライブBlu-ray / DVD「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」が12月13日に発売される。
本作には、昨年12月に東京・日本武道館で行われたBUCK-TICKのデビュー35周年記念ツアー「BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv.」最終公演の模様を全22曲収録。完全生産限定盤には本編と同内容のライブCD2枚と、全64ページのフォトブックが同梱される。
またBUCK-TICKは本日9月17日と明日18日に群馬・群馬音楽センターでデビュー35周年を締めくくるライブ「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO」を開催。本公演の開催と「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」の発売を記念して、群馬・タワーレコード高崎オーパ店では、メンバーのライブ衣装展示をはじめとした多くの企画が実施されている。詳細はオフィシャルサイトで確認を。
BUCK-TICK「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」収録内容
SE. THEME OF B-T
01. Go-Go B-T TRAIN
02. Alice in Wonder Underground
03. GUSTAVE
04. FUTURE SONG -未来が通る-
05. Moon さよならを教えて
06. メランコリア -ELECTRIA-
07. Villain
08. 舞夢マイム
09. MOONLIGHT ESCAPE
10. ダンス天国
11. ユリイカ
12. さよならシェルター
13. RAIN
14. ROMANCE
15. 夢魔 -The Nightmare
16. JUST ONE MORE KISS Ver.2021
17. JUPITER
18. Memento mori
19. 独壇場Beauty -R.I.P.-
20. LOVE PARADE
21. 夢見る宇宙
22. 鼓動 (2022MIX)
完全生産限定盤特典
・LIVE CD（2枚組）
・フォトブック
BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- FINALO
2023年9月17日（日）群馬県 群馬音楽センター
2023年9月18日（月・祝）群馬県 群馬音楽センター