ヒロユキ原作によるTVアニメ「カノジョも彼女」Season2の本PVが解禁に。ABEMAプレミアム、ABEMA、dアニメストアでの配信も決定した。

10月6日から放送される「カノジョも彼女」Season2。PVでは古賀葵演じるミリカの妹・理沙のキャラクターボイスが初解禁された。

「カノジョも彼女」は高校生の向井直也と、直也がずっと好きだった佐木咲、直也に告白してきた水瀬渚らヒロインたちとの関係を描くラブコメディ。原作は週刊少年マガジン（講談社）にて連載され、今年の5月に完結した。直也役を榎木淳弥、咲役を佐倉綾音、渚役を和氣あず未が演じるほか、竹達彩奈や高橋李依が出演している。

TVアニメ「カノジョも彼女」Season2

放送情報

MBS、TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日26:23～ ※初回は26:28～

BS-TBS：2023年10月6日（金）より毎週金曜日27:00～

スタッフ

原作：ヒロユキ（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：鈴木孝聡

シリーズ構成：大知慶一郎

脚本：大知慶一郎、犬飼和彦

キャラクターデザイン：萩原しょう子

美術監督：三宅昌和（Marvy Jack）

色彩設計：瀬戸治子 撮影監督:和田典子（Tplus）

編集、中葉由美子

音響監督：本山哲

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：佐久間奏、斎木達彦、櫻井美希、中嶋純子

音楽制作：日音

音楽協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：SynergySP

キャスト

向井直也：榎木淳弥

佐木咲：佐倉綾音

水瀬渚：和氣あず未

星崎理香：竹達彩奈

桐生紫乃：高橋李依

星崎理沙：古賀葵

(c)ヒロユキ・講談社／カノジョも彼女製作委員会 2023