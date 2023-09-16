久保帯人「BURN THE WITCH」より、「BURN THE WITCH #0.8（バーンザウィッチゼロポイントエイト）」のアニメ化が決定。ティザーPVも公開された。
「BURN THE WITCH」はロンドンの裏側に広がる“リバース・ロンドン”を舞台に、魔女と竜を描くファンタジーアクション。このたびアニメ化が決定した「BURN THE WITCH #0.8」は、2018年に週刊少年ジャンプ（集英社）の創刊50周年企画として読み切りの形で発表された。2020年には全4回の短期集中連載で、読み切りで描かれたエピソードの続きを発表。同年、劇場中編アニメーションが2週間限定で上映された。
アニメ「BURN THE WITCH #0.8」では前作に引き続き、監督を川野達朗、制作スタジオをteamヤマヒツヂとスタジオコロリドが担当。またニニー・スパンコール役に田野アサミ、新橋のえる役に山田唯菜、バルゴ・パークス役に土屋神葉、チーフ役に平田広明、オスシちゃん役に引坂理絵と、メインキャストも続投される。
ティザーPVは、久保原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-」の放送後に解禁されたもの。のえるの制服に対するモノローグから始まり、キャラクターが生き生きと動く姿が収められている。
アニメ「BURN THE WITCH #0.8（バーンザウィッチゼロポイントエイト）」
スタッフ
原作：久保帯人（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：川野達朗
アニメーション制作：teamヤマヒツヂ、スタジオコロリド
キャスト
ニニー・スパンコール：田野アサミ
新橋のえる：山田唯菜
バルゴ・パークス：土屋神葉
チーフ：平田広明
オスシちゃん：引坂理絵
(c)久保帯人／集英社・「BURN THE WITCH」製作委員会