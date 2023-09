乃木坂46賀喜遥香「仲間がいない…」4期生楽曲披露で寂しさを実感「これから先も大事に歌っていきたい」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月14日(木)の放送では、8月25日から28日までの4日間にわたって開催された『真夏の全国ツアー2023』東京(明治神宮野球場)公演について、リスナーのメッセージを読んで感想を語りました。そのなかから、4期生楽曲を披露した際の心境を紹介します。かっきー先生こんばんは! 真夏の全国ツアーお疲れ様でした。神宮の2日目に行かせてもらいました。自分は2回目、友達は初めてのライブでずっと楽しみにしており、終わった後も友達とたくさん語り合いとても楽しい夏でした。個人的に「ジャンフラ」最高でした!賀喜:ありがとうございます! 「ジャンフラ」は4期生楽曲なんですけど……実は、日替わりでやったんですよ。1日目が「キスの手裏剣」で、2日目がこの「ジャンピングジョーカーフラッシュ」、略して「ジャンフラ」ですね(笑)。3日目が「猫舌カモミールティー」で、4日目に「4番目の光」を披露しました。期別楽曲ゾーンがあって、5期曲、4期曲、3期生曲をやりました。私、4期生楽曲好きなんですよ。 明るい感じ、前向きになれる……「イェーイ!」みたいな気持ちになれるのが好きなんですけど……。大阪公演では、同期の早川聖来ちゃんが卒業公演をおこなって卒業しちゃって……。6月には、同期で同じ誕生日の北川悠理ちゃんが卒業しちゃって……。お休みしているメンバーの子もいたりして……この4期生曲は、結構少ない人数で披露したんです。だから、すごく楽しいなっていう気持ちはありつつ、「あぁ16人でこの曲を披露することはないんだな……」ってずっと考えちゃってて……。楽しいんだけど、「この曲のここの歌割りでは、この子の声が聴きたい! 聴こえない、寂しい……」みたいなのを感じましたね。初めて参加した全国ツアーも神宮公演なので、そのときからの思い出がいっぱい積み重なっているので、余計に「仲間がいない……」って思うのが寂しかったですね。でも、曲の明るさに助けられました。「寂しいな」って思いつつ楽しくて。ここにいるみなさんも、もしかしたらそういう同じ気持ちの人もいるかもしれないな、って思ったけど、楽しさを曲で伝えられていたらいいなと思って歌っていましたね。これから先も、大事に大事に歌っていきたい、歌い継いでいきたいなって思いました。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/