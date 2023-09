SEVENTEEN・JEONGHAN「みなさんと同じだと思います」店で服を選ぶ際に重要なことは？

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。9月14日(木)の放送では、リスナーから届いた質問に日本語で回答する恒例企画「一問一答」をおこないました。JEONGHAN:今夜は、生徒(リスナー)のみなさんからの質問に答えていきます! しかも、すぐに日本語で答えないといけません! 僕が、一生懸命日本語で答えてみたいと思います!JEONGHAN:値段! 僕は値段が重要です。めちゃくちゃ高いなら、プレッシャーがあるから(笑)。「えー、本当に高いじゃん! 高すぎる!」(と思って)そして他の店に行きますよ。生徒のみなさんと同じだと思います。生徒のみなさんも、ご両親からお小遣いをもらって買う人もいれば、アルバイトしてる人もいると思うんですけど、とにかく価格が1番大事だと思うんですね。とはいえ僕は、家に服が多いので、あまり服は買わないですね。JEONGHAN:ギターとかピアノ!ピアノは、小学校のときにお母さんに「通え」って言われて、「ツェルニーの100番までやったらやめてもいいよ」ということで、「ツェルニーというピアノの教則本の100まではやらないと!」っていう記憶があるんですけど……。そのときはまだ興味がなかったんですけど、今になって新たに習ってみたいっていう気分になっています。ギターも機会があれば弾いてみたいんですけど、楽器って簡単じゃないですよね。複雑だったりするので、まだチャレンジできないでいます。サックスの練習や演奏をしているって、本当に素晴らしいですね!このほかには、学生時代に好きだった学校行事についても回答しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/