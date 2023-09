11月29日にリリースされる柴咲コウのニューアルバム「ACTOR'S THE BEST ~Melodies of Screens~」の詳細が明らかになった。

2023年7月に芸能活動25周年を迎えた柴咲。本作で彼女は、これまで俳優として出演してきた数々の作品の主題歌や挿入歌をカバーする。その内容は映画「バトル・ロワイアル」の主題歌であるDragon Ash「静かな日々の階段を」、ドラマ「GOOD LUCK!!」の主題歌である山下達郎「RIDE ON TIME」、ドラマ「オレンジデイズ」の主題歌であるMr.Children「Sign」、映画「世界の中心で、愛をさけぶ」の主題歌である平井堅「瞳をとじて」、ドラマ「Dr. コトー診療所」の主題歌である中島みゆき「銀の龍の背に乗って」の5曲。さらにアルバムにはRUI、KOH+、MuseK名義含む柴咲自身が歌ってきた主題歌や挿入歌が収録される。

全国のCDショップおよびオンラインショップではアルバムのプレミアムボックス盤の予約を9月26日まで受付中。この仕様には柴咲がこれまでに演じてきた役柄を再現した、フィギュアブランドbrokkerとのコラボフィギュア6体セットが同梱される。

柴咲は12月にライブツアー「柴咲コウ CONCERT TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST」を開催。12月9日の神奈川・ハーモニーホール座間を皮切りに全国6都市で7公演を実施する。

柴咲コウ「ACTOR'S THE BEST ~Melodies of Screens~」収録曲

01. 静かな日々の階段を(Dragon Ash)

02. 月のしずく(RUI)

03. RIDE ON TIME(山下達郎)

04. 思い出だけではつらすぎる(柴咲コウ)

05. いくつかの空(柴咲コウ)

06. Sign(Mr.Children)

07. 瞳をとじて(平井堅)

08. 最愛(KOH+)

09. わたしが竜宮小僧だったとき(柴咲コウ)

10. silence(MuseK)

11. コール・ミー・クルエラ(柴咲コウ)

12. ヒトツボシ(KOH+)

13. 銀の龍の背に乗って(中島みゆき)

柴咲コウ CONCERT TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST

2023年12月9日(土)神奈川県 ハーモニーホール座間

2023年12月12日(火)北海道 Zepp Sapporo

2023年12月15日(金)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2023年12月20日(水)福岡県 Zepp Fukuoka

2023年12月23日(土)東京都 立川ステージガーデン

2023年12月24日(日)東京都 立川ステージガーデン

2023年12月27日(水)静岡県 アクトシティ浜松 大ホール