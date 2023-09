コナミデジタルエンタテインメント(KONAMI)は、リズムアドベンチャー『Super Crazy Rhythm Castle』を2023年11月14日に発売する。プラットフォームはPlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam、Nintendo Switch。価格は4,400円。

イギリスの制作会社Second Impact Gamesによって手掛けられた『Super Crazy Rhythm Castle』。最大4人までの協力プレイが可能なリズムゲームとパズルゲームが融合した新感覚のゲームだ。リズムゲームを楽しむだけでなく、ギミック攻略もステージクリアには大事な条件になるという。

ロック、ヒップホップ、ダブステップなど、さまざまなジャンルの30以上の楽曲を収録。「グラディウス」や「悪魔城ドラキュラ」シリーズといった、KONAMIタイトルの楽曲も遊べる。

Super Crazy Rhythm Castle アナウンストレイラー

