「X-CON」にBMSG POSSE出演決定、ロック・マルシアーノ＆ジ・アルケミスト来日も

2023年12月8〜10日の3日間にわたり、千葉県・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催される音楽イベント「X-CON 2023」の第2弾出演アーティストが発表された。

X-CON(エックスコン)は新時代のクロスカルチャー音楽フェス。ジャンルや国境を超えて、アニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、VTuberといったさまざまなシーンから最高峰のアーティストが一堂に集結し、最先端のカルチャーがクロスオーバーする唯一無二の空間を生み出すイベントとなっている。初開催となる今年は千葉県・幕張メッセにて12月8日〜10日の3日間で計5公演を実施。それぞれX-Dimension、X-Beats、The Golden Age of Hip Hop、X-Krush、X-Cultureと題し、異なる魅力を持った5つのショーが繰り広げられる。

このたび出演アーティスト第2弾として発表されたのは6組。12月8日のX-Dimensionに追加されたのは、AiobahnとOxT(オーイシマサヨシ x Tom-H@ck)。澤野弘之のステージにSennaRinが参加することも決定した。12月9日DAY TIMEのX-Beatsには、SKY-HI率いるBMSG POSSEと世界的ダンサーのRIEHATAが登場。BMSG POSSEのステージにはSKY-HI、Novel Core、BE:FIRSTのLEO & JUNON、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO、TAIKIが参加する。12月9日NIGHT TIMEのThe Golden Age of Hip Hop には、Roc Marciano & The Alchemistの来日出演が決定。国内からはBIMが新たにラインナップされている。

チケットはオフィシャルサイトにて9月30日まで特別早割価格で販売中。チケットには限定特典としてBE@RBRICKとロゴTシャツが付属する。

<イベント詳細>

X-CON 2023

2023年12月8日(金)〜10日(日)千葉県・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

X-Dimension 2023年12月8日(金)

X-Beats 2023年12月9日(土)DAY TIME

The Golden Age of Hip Hop 2023年12月9日(土)NIGHT TIME

X-Krush 2023年12月10日(日)DAY TIME

X-Culture 2023年12月10日(日)NIGHT TIME

主催:X-CON合同会社

運営・制作協力:株式会社クリエイティブマンプロダクション

オフィシャルサイト:https://x-con.tokyo/