JP THE WAVYとLANAによるコラボ曲「What's Poppin」のMVが公開された。

【動画を見る】JP THE WAVY & JIGG「Whats Poppin feat. LANA」

本楽曲は、JP THE WAVYと人気プロデューサーJIGGによるコラボレーションEP『Hit Different』収録曲で、LANAを客演に迎えた楽曲。JP THE WAVYとLANAの仲間たちが集まり歌詞の世界観が表現された今作は、今や数々の人気アーティストをも手掛ける映像作家・Spikey Johnが監督を務めており、JP THE WAVYとは「Cho Wavy De Gomenne」以来のタッグとなる。

また、先日JP THE WAVYとSik-Kが初の2マンツアー『DIE KYODAI TOUR in JAPAN』を発表。10月26日(木)に大阪・ゴリラホール オオサカ、10月27日(金)に東京・豊洲ピットの2箇所で開催され、ゲストDJにOKAMOTOS のオカモトレイジの出演も決定している。

<ライブ情報>

JP THE WAVY & Sik-K ”DIE KYODAI TOUR in JAPAN”

2023年10月26日(木)大阪・GORILLA HALL OSAKA

2023年10月27日(金)東京・TOYOSU PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット情報

① 限定PREMIUMチケット:10000円(税込)

★特典:フロントエリアへのご案内+リハーサル観覧(10分程度)

② PRE-SALEチケット:6500円(税込)

③ 一般チケット:7500円(税込)

主催:STONE.B / mahocast / WAVE HI

企画 / 制作:CITTA' WORKS

協力:イープラス

