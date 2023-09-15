JP THE WAVYとLANAによるコラボ曲「What's Poppin」のMVが公開された。

【動画を見る】JP THE WAVY & JIGG「Whats Poppin feat. LANA」

本楽曲は、JP THE WAVYと人気プロデューサーJIGGによるコラボレーションEP『Hit Different』収録曲で、LANAを客演に迎えた楽曲。JP THE WAVYとLANAの仲間たちが集まり歌詞の世界観が表現された今作は、今や数々の人気アーティストをも手掛ける映像作家・Spikey Johnが監督を務めており、JP THE WAVYとは「Cho Wavy De Gomenne」以来のタッグとなる。

また、先日JP THE WAVYとSik-Kが初の2マンツアー『DIE KYODAI TOUR in JAPAN』を発表。10月26日（木）に大阪・ゴリラホール オオサカ、10月27日（金）に東京・豊洲ピットの2箇所で開催され、ゲストDJにOKAMOTOS のオカモトレイジの出演も決定している。

＜ライブ情報＞

JP THE WAVY & Sik-K ”DIE KYODAI TOUR in JAPAN”

https://www.mahocast.com/ce/c/12

2023年10月26日（木）大阪・GORILLA HALL OSAKA

2023年10月27日（金）東京・TOYOSU PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット情報

① 限定PREMIUMチケット：10000円（税込）

★特典：フロントエリアへのご案内＋リハーサル観覧（10分程度）

② PRE-SALEチケット：6500円（税込）

③ 一般チケット：7500円（税込）

受付用URL：https://eplus.jp/Wavy_Sik-K/

主催：STONE.B / mahocast / WAVE HI

企画 / 制作：CITTA' WORKS

協力：イープラス

お問い合わせ先：イープラス（e＋） http://eplus.jp/qa/

mahocast https://www.mahocast.com/ct/contact