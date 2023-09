サカナクション山口一郎「手取り足取り教えようか!?」『新宝島』でダンス披露の10代にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月14日(木)の放送は、「ちょっと話したいことがあるんですけど……」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、緊急参加のサカナクション山口一郎、「SCHOOL OF LOCK!教育委員会」のパーソナリティで元校長のとーやま委員(グランジ・遠山大輔)が、10代リスナーの相談に乗りました。電話をつないだ3人のなかから、偶然サカナクションの楽曲について書き込んだ14歳(中3)のリスナーとのやり取りを紹介します。明日の文化祭で「白雪姫」の劇をやるのですが、エンディングではサカナクションの「新宝島」でダンスを披露します。(サカナクションの山口が緊急参加しているので)奇跡が重なってびっくりしていますが、緊張を和らげる方法が知りたいです。山口:「白雪姫」のあの雰囲気のあとに、「新宝島」をやっちゃうの?リスナー:そうなんです。白雪姫を演じるのが全員男子なんですけど、エンディングで「新宝島」がどうしてもやりたいと言ってやることになりました。こもり校長:すごいね! カーテンコールみたいな感じで、全員で踊るの?リスナー:そうです。山口:“緊張を和らげる方法”ね……「新宝島」を楽しめばいいんじゃないの? 楽しみにはしているの?リスナー:はい。コロナが明けて、通常通りに文化祭をやるのが中学では最初で最後なので楽しみなんですけど、リハーサルではミスをしちゃったので心配です。山口:ちょっと間違えるくらい大丈夫よ! 緊張もしないと楽しくないじゃん。緊張を乗り越えたときに、はじめてまた楽しさが沸き上がってくると思うから。緊張さえも楽しんじゃえばいいよ。リスナー:ありがとうございます……!こもり校長:すごい話だよね。毎日「新宝島」を練習していて、その声の人にアドバイスをもらうってどういう気持ちなの?(笑)。山口:そうだよね(笑)。手取り足取り教えようか!?全員:(笑)。こもり校長:一郎先生って緊張するんですか?山口:するよ! 緊張しないと楽しくないじゃん。緊張しないでその場に入っていくと、気持ちが入らないというか。気持ちを入れてその場に入っていくと、絶対に緊張はするからね。それを経て、自分のパフォーマンスができたときに気持ちいいんだと思うよ。こもり校長:なるほどね。「新宝島」のダンスのポイントって、どういうところですか?山口:ポイント!? 必死にリズムについていく、ってことだと思う(笑)。こもり校長:リズムキープのみですか?山口:そうだね。あとは……(イントロが流れて)ここね! ここで気持ちを高めていくから!『(イントロに合わせて)さあ~やってまいりました~! サカナクションの新宝島ダンス! みんな~! いってみよう~! いくぞーーー!』全員:(笑)。山口:曲に入っていくことが大事よ!こもり校長:(リスナーに)今の話を聞いてどう?リスナー:山口先生がサプライズ登場されることを知らなかったので、こうやって電話で話せて……!山口:よかったな! ラッキーガールじゃん!COCO教頭:自分で言う(笑)。いや、たしかにね!とーやま委員:ラッキーガールだよ!こもり校長:これは本番前に、みんなで一緒にradikoでイントロのところを聴いたら?山口:「新宝島」の煽り、もう1回やっとく?『(イントロに合わせて)○○がこのあと踊ります~新宝島ダンス~~~! クラスのみんな~、一緒にぃ~、一緒にぃぃぃ、踊りましょーーー!』全員:(笑)。こもり校長:いやでも、相当デカいお守りのようなものをもらったね!山口:届いたよね?リスナー:はい!こもり校長:緊張してもいいんだよ。そこから楽しんでいけば! 文化祭、楽しんでいけよー!山口:楽しんでね!リスナー:はい!このほかには……・「バンドを組みたいのですが、学校に行けていないのでどうやってメンバーを集めたらいいかわかりません」という14歳・「来週、就職試験があります。私は急に質問されると頭が真っ白になってしまって話がまとめられなくなるので、簡潔に話すにはどうしたらいいですか」という17歳と電話をつなぎ、それぞれの相談にアドバイスしました。サカナクションの山口一郎が担当する番組内のコーナー「サカナLOCKS!」は、9月29日(金)の放送をもって終了します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/