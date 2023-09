乃木坂46賀喜遥香 “全ツ”での井上和の姿に「肩ぐらい貸すよ！」メンバーを思って歌った『誰かの肩』と神宮公演エピソード

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。9月14日(木)の放送では、『真夏の全国ツアー2023(全ツ)』の最後を飾った明治神宮野球場での東京公演について、リスナーのメッセージを読んで感想を語りました。そのなかから、後輩メンバーの井上和さんにまつわるコメントを紹介します。賀喜:今日は先日おこなわれた乃木坂46の『真夏の全国ツアー2023』神宮公演について、生徒(リスナー)のみんなから届いているライブの感想をチェックしていこうと思います!明治神宮野球場でのライブは、8月25日から28日まで4日間にわたって開催されたんですけど、4日間おこなうのは乃木坂史上初だったんですよ。しかも、1期生さん2期生さんが卒業されて、新体制で挑むツアーでした。私たちにとっても初めてのことが多いなかでの2ヵ月間の全国ツアー、その最後に神宮公演でしたけど……。生徒のみんなは、「どうだったんだろう?」「どう映ってたんだろう?」というのがすごく気になってたので、みなさんの声を聞けるのが嬉しいです! では、早速メッセージを読んでいきます!2ヵ月に及ぶ『真夏の全国ツアー2023』お疲れ様でした。僕は神宮公演を配信で観ました。僕にとって、今回が人生初の乃木坂のライブでした。そんな僕でもすごく盛り上がることができて、テンションも上がりまくりでした。特に印象に残ったのは、33枚目のシングル(「おひとりさま天国」)に収録されている「誰かの肩」です。今回のライブで初めて聴いて、メンバーの優しい歌声が僕の心にすごく刺さりました。配信で観れて良かったなと思いました。来年は、会場で観れたらいいなと思います。最高の思い出をありがとうございます。(18歳)賀喜:配信で参加してくれてありがとうございます! 初めてということで、嬉しいな……!「誰かの肩」という曲は、神宮公演1日目に初披露させていただきました。この曲について複数の感想の書き込みが届いていたみたいで、本当にありがとうございます。この曲を歌うときに、センターの(井上)和ちゃんが「サイリウムを消して、大切な人のことを想って聴いてください」って言ってて……。サイリウムが点いてない神宮の会場を見るのは初めてなんじゃないかな? みなさんの聴いているときのお顔とか横に揺れてくださっている姿もすごくよく見えたし、ペンライトが点いてないからこそ綺麗でしたね。私は、この曲の歌詞がめっちゃ好きなんです。メロディももちろん好きなんですけどね。この曲を聴いたときに……今回のツアーで言うと、和ちゃんが引っ張って行ってくれている立場じゃないですか。この曲が和ちゃんにめっちゃピッタリだなと思って。和ちゃんが「私はあまり頼るのが得意じゃないんです」、「なんでも自分で頑張っちゃおうと思っちゃうし、頼るっていうのはやっぱり迷惑をかけちゃうことなんじゃないか」みたいなのをずっと言っていて……そういう気持ちを持っている子が乃木坂メンバーに多いな、って思っていたんですよ。だから、この曲で肩を貸してあげるじゃないけど、「助けたいな」みたいな気持ちが届いたらいいなって思って歌っていました(笑)。みんないい子だから、「肩ぐらい貸すよ!」って……(笑)。「右肩でも左肩でも両肩でも貸すよ!」って思いながら歌っていましたね。やっぱり大切な人のことってなると、1番はメンバーのことが思い浮かんじゃうので……そういう気持ちで私は歌っていましたね。だから、すごく好きな曲です。またどこかでできたらいいなって思いますね。“最高の思い出”と言ってくださって、ありがとうございます!――乃木坂46「おひとりさま天国」オンエア後……賀喜:お届けしているのは、乃木坂46で「おひとりさま天国」です。今年のツアーは、(この楽曲でもセンターを務める)和が頑張ってくれたのでね……! この曲は神宮の本編の最後に披露させていただいたんですけど、これが始まる前に和ちゃんの「この中に、おひとり様はいるか~!? おひとり様の人もそうじゃない人も、盛り上がっていくぞぉ~! おひとりさま天国~!!」っていう煽りがあったんですよ! 好きすぎて覚えちゃっているんですけど(笑)。それが好きすぎて、「あぁ、和……!」、「頑張ってる……!」って思っていました。和ちゃん聴いているかな? ありがとう……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/