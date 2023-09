SEVENTEEN・JEONGHAN「特殊能力が使えるなら…？」“分身を使ったら、大分でも高知でも東京でも大阪でもファンに会える！”

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。9月12日(火)の放送では、リスナーから届いた「2択の質問」に回答しました。JEONGHAN:(しばらく考えて)決めました! 僕は食事ですよ。睡眠も本当に重要ですけど、なんか……心が疲れたときにはよく眠れないから、僕はおいしい食べ物を食べるということで食事を選びました。心が疲れたら、なかなか眠れなかったりしますよね。頭の中で、何か考えちゃったりとか……頭がドキドキしていますね。(考えるときに使う日本語は)グルグルですけど、なんかドキドキも一緒にしています。疲れたときには……(笑)。JEONGHAN:(しばらく考えて)決めました。元々は瞬間移動でしたけど、なんか分身がいいかも、と今思いました。CARAT(ファン)のみなさんに、日本でも……大分でも会えるし、分身をたくさんしたら高知でも東京でも大阪でも、韓国でも会えるし。他の国でも会えるし。でも瞬間移動は、僕が動かなきゃいけないじゃないですか。だから、それよりは分身がもっといいかもね。それで分身です。理由は終わりました……はい(笑)。2択の質問は、僕が一番好きな授業です。どうやったらこんな楽しい質問をたくさん送ってくださっているんでしょうか! 生徒のみなさんは素晴らしいと思います。引き続き、2択の質問を書き込んでね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/