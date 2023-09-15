実樹ぶきみ原作によるTVアニメ「SHY」の放送直前特番が9月26日20時よりYouTubeのEMOTION Label Channelにて配信される。

特番にはシャイ／紅葉山テル役の下地紫野、小石川惟子役の東山奈央、スピリッツ役の能登麻美子、レディ・ブラック役の鈴代紗弓が出演し、「SHY」の最新情報や見どころを届ける。そのほか同作にちなんだバラエティコーナーも実施。アフレコ現場での思い出や、出演者が日常で恥ずかしいと感じる行動についてもトークが展開される。

併せて放送局と配信情報が明らかに。10月2日24時のテレビ東京系列での放送後、BS日テレ、NST新潟総合テレビ、AT-Xにて順次放送が開始される。また、10月3日からdアニメストア、U-NEXTで見放題先行配信を行い、10月6日から順次Amazon Prime Video、Huluほかで見放題配信される。そのほか、ABEMAやTVer、ネットもテレ東では毎週見逃し無料配信が実施される。

「SHY」は突如超人的な力を持つヒーローが現れたことにより戦争がなくなった21世紀半ばの地球を舞台に、日本の平和を担う恥ずかしがり屋の少女ヒーロー・シャイの活躍を描く。原作は週刊少年チャンピオン（秋田書店）にて連載されている。

TVアニメ「SHY」放送直前特番

日時：2023年9月26日（火）20:00～

配信：YouTube EMOTION Label Channel ※配信視聴URLは後日作品公式X（旧Twitter）にて公開。

出演：下地紫野、東山奈央、能登麻美子、鈴代紗弓

TVアニメ「SHY」

放送情報

テレビ東京：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビ大阪：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビ愛知：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビせとうち：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

テレビ北海道：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

TVQ九州放送：2023年10月2日（月）より毎週月曜日 24:00～

BS日テレ：2023年10月2日（月）より毎週月曜日24:30～

NST新潟総合テレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜日26:25～

AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日21:30～

配信情報

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スタッフ

原作：実樹ぶきみ（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：安藤正臣

助監督：谷口工作

シリーズ構成・脚本：中西やすひろ

メインキャラクターデザイン：田中雄一

キャラクターデザイン・総作画監督：高井里沙、末田晃大

アクションディレクター：諸貫哲朗

CGディレクター：相澤楓馬

美術監督：下山和人

色彩設計：斉藤麻記

撮影監督：魚山真志（chiptune）

編集：内田恵（MarvyJack）

音響監督：濱野高年

音楽：椿山日南子

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

シャイ / 紅葉山テル：下地紫野

小石川惟子：東山奈央

えびお：杉田智和

スピリッツ：能登麻美子

スターダスト：三木眞一郎

レディ・ブラック：鈴代紗弓

ミェンロン：村瀬歩

ユニロード：井上喜久子

スティグマ：田村睦心

ツィベタ：沢城みゆき

クフフ：日高里菜

※高井里沙の高ははしごだかが正式表記。

(c)実樹ぶきみ（秋田書店）／SHY製作委員会