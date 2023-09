ジャニーズWESTの初のトリプルAサイドシングル「絶体絶命 / Beautiful / AS ONE」が10月25日にリリースされる。

表題曲は重岡大毅が主演を務めるドラマ「単身花日」の主題歌「絶体絶命」、藤井流星が主演を務めるドラマ「18歳、新妻、不倫します。」の主題歌「Beautiful」、テレビアニメ「キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編」のオープニングテーマ「AS ONE」の3曲。「絶体絶命」の音源は9月16日放送のテレビ朝日系ドラマ「ノッキンオン・ロックドドア」内で流れるティザーPRで解禁となる。9月18日21:00にはYouTubeでこの曲のミュージックビデオがプレミア公開される。

商品仕様はCDのみの通常盤と、映像ディスク付きの初回限定盤A、B、Cの4形態。通常盤には中毒性のあるフレーズを取り入れた「疲れちゃうや」、初回限定盤Aには重岡が作詞作曲を手がけた応援歌「超きっと大丈夫」、初回限定盤Bにはmeiyo提供のポップソング「POP&POP」、初回限定盤Cには神山智洋が作詞作曲を担当した青春の恋の始まりを描くポップソング「BOYFRIEND」がカップリングとして収録される。映像ディスクにはそれぞれ異なる表題曲のMVやメイキングなどが収められる。

初回限定盤3形態を購入すると「ジャニーズWESTの夏休み2023 ~神ちゃん&流星 祝30歳!ハッピーバースデー旅~」と題したストリーミング動画を視聴することができる。詳細はジャニーズ エンタテイメントホームページで確認を。

ジャニーズWEST「絶体絶命 / Beautiful / AS ONE」収録意内容

初回限定盤A

CD

01. 絶体絶命

02. Beautiful

03. AS ONE

04. 超きっと大丈夫

05. 絶体絶命(オリジナルカラオケ)

06. Beautiful(オリジナルカラオケ)

07. AS ONE(オリジナルカラオケ)

08. 超きっと大丈夫(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「絶体絶命」Music Video, Making, Music Video -Dance Ver.

初回限定盤B

CD

01. Beautiful

02. AS ONE

03. 絶体絶命

04. POP&POP

05. Beautiful(オリジナルカラオケ)

06. AS ONE(オリジナルカラオケ)

07. 絶体絶命(オリジナルカラオケ)

08. POP&POP(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「Beautiful」Music Video, Making, Music Video -Dance Ver.-

初回限定盤C

CD

01. AS ONE

02. 絶体絶命

03. Beautiful

04. BOYFRIEND

05. AS ONE(オリジナルカラオケ)

06. 絶体絶命(オリジナルカラオケ)

07. Beautiful(オリジナルカラオケ)

08. BOYFRIEND(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「AS ONE」Music Video, Making, Music Video -Dance Ver.-

通常盤

CD

01. 絶体絶命

02. Beautiful

03. AS ONE

04. 疲れちゃうや