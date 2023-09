LUNA SEAのアルバム「MOTHER」「STYLE」のセルフカバー盤が11月29日にリリースされる。

1994年発売の「MOTHER」は「ROSIER」や「TRUE BLUE」、1996年発売の「STYLE」は「DESIRE」や「IN SILENCE」などのヒット曲を収録したアルバム。LUNA SEAが日本のロックシーンで不動の地位に駆け上がった時期に制作された作品だ。このたびリリースされるセルフカバー盤には、2019年発表のアルバム「CROSS」に続き、世界的音楽プロデューサーのスティーヴ・リリーホワイトがミックスエンジニアとして参加。リリースの発表に合わせて特設ページも開設されており、YouTubeではティザー映像が公開されている。

またLUNA SEAのオフィシャルファンクラブ・SLAVEでは、SLAVE限定盤PREMIUM BOXの予約を受付中。この限定BOXにはCDに加えて、今年5月に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されたワンマンライブ「THE BEST OF LUNA SEA 2023」の映像作品や写真集なども収録される。

そしてLUNA SEAは「MOTHER」「STYLE」を再現するアリーナツアー「LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023」を10月から12月にかけて開催。10月7、8日の神奈川・Kアリーナ横浜公演のチケットは完売となっていたが、明日9月16日10:00より追加販売されることが決定した。

LUNA SEA「MOTHER」収録内容

01. LOVELESS

02. ROSIER

03. FACE TO FACE

04. CIVILIZE

05. GENESIS OF MIND ~夢の彼方へ~

06. AURORA

07. IN FUTURE

08. FAKE

09. TRUE BLUE

10. MOTHER

SLAVE限定盤 PREMIUM BOX A / B付属CD

「THE BEST OF LUNA SEA 2023」2023.5.27「A Rosy Show」Selection

SLAVE限定盤 PREMIUM BOX A / B付属DVD / Blu-ray

「THE BEST OF LUNA SEA 2023」2023.5.27「A Rosy Show」Selection

LUNA SEA「STYLE」収録内容

01. WITH LOVE

02. G.

03. HURT

04. RA-SE-N

05. LUV U

06. FOREVER & EVER

07. 1999

08. END OF SORROW

09. DESIRE

10. IN SILENCE

11. SELVES

SLAVE限定盤PREMIUM BOX A付属CD

「THE BEST OF LUNA SEA 2023」2023.5.28「A Show for You」Selection

SLAVE限定盤PREMIUM BOX A付属DVD / Blu-ray

「THE BEST OF LUNA SEA 2023」2023.5.28「A Show for You」Selection

LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

2023年10月7日(土)神奈川県 Kアリーナ横浜

UN ENDING STYLE

2023年10月8日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

2023年11月4日(土)福岡県 マリンメッセ福岡

UN ENDING STYLE

2023年11月5日(日)福岡県 マリンメッセ福岡

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

2023年12月2日(土)宮城県 ゼビオアリーナ仙台

UN ENDING STYLE

2023年12月3日(日)宮城県 宮城県 ゼビオアリーナ仙台

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

2023年12月16日(土)愛知県 日本ガイシホール

UN ENDING STYLE

2023年12月17日(日)愛知県 日本ガイシホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

2023年12月30日(土)大阪府 大阪城ホール

UN ENDING STYLE

2023年12月31日(日)大阪府 大阪城ホール