超ときめき♡宣伝部が11月17日に日本公開されるシンガポール発のロボットバトル映画「HEAVENS -THE BOY AND HIS ROBOT-」(邦題「メカバース:少年とロボット」)の“グローバル主題歌”を担当することが発表された。

「HEAVENS -THE BOY AND HIS ROBOT-」は、中華圏を代表する映画賞「金馬奨」に20代でノミネートされるなど、シンガポールの映画界で活躍する監督リッチ・ホーが、資金繰りを含めた企画プロデュース、監督、脚本、撮影、音楽、美術、衣装、VFX監修を自ら担当し、11年かけて作り上げた作品。ニュージランドで撮影、オーストラリアでCG制作が行われ、日本で世界初公開される。また、リッチ・ホーの熱い思いに賛同し、映画プロデューサーの中臺孝樹が本作のエグゼクティブプロデューサーに就任した。

幼い頃に父親を宇宙戦争で失くした過去を持つが、両親と同じく前線で戦うメカパイロットの道を志す主人公・カイの吹き替えは小野賢章が担当。喘息持ちで体力がないため「メカコープアカデミー」で落ちこぼれてしまうが、相棒のAI搭載ロボット・リトルドラゴンと心を通わすひたむきな青年を演じている。そんなカイの相棒かつ親友であるリトルドラゴンの吹き替えは花江夏樹が担当する。

超とき宣が歌う主題歌は、「第65回グラミー賞」で最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞を受賞した宅見将典が作曲し、中臺が作詞を手がけた楽曲「Sora」。宇宙を舞台にした映画の世界観にマッチする壮大なメロディと、超とき宣メンバーの優しくも力強い歌声が映画に彩りを添える。