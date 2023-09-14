TVアニメ「僕らの雨いろプロトコル」の本PVが公開された。

10月7日にテレビ朝日系全国24局ネット「NUMAnimation」枠で放送開始される「僕らの雨いろプロトコル」。SennaRinのオープニングテーマ「S9aiR（スクエア）」、someiのエンディングテーマ「Another Complex」が使用された本PVでは、主人公・時野谷瞬を中心に、少年少女それぞれの思いが交差する映像に仕上げられている。

「僕らの雨いろプロトコル」は、eスポーツの世界を舞台にしたオリジナルアニメ。父の死をきっかけに熱中していたゲームを止めた主人公の高校生・時野谷瞬が、ある出来事をきっかけに後ろめたい気持ちを抱えながら、再びオンラインゲームの世界に飛び込んでいく。瞬役を小野賢章が演じるほか、雨宮天、水瀬いのり、麻倉もも、木村良平らが出演する。

TVアニメ「僕らの雨いろプロトコル」

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット「NUMAnimation」枠：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～

宮崎放送：2023年10月14日（土）より毎週土曜日25:28～

BS朝日：2023年10月14日（土）毎週土曜日25:00～

配信情報

ABEMA、dアニメストア：2023年10月7日より地上波同時先行配信

Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、FOD、DMM TV、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu、Google Play、HAPPY!動画、ムービーフルプラス、TELASA、J: COMオンデマンド、milplus、au スマートパスプレミアム、ふらっと動画、ビデオマーケット、カンテレドーガ、music.jp

スタッフ

原作：Team KITSUNE

総監督：山本靖貴

監督：加藤大志

ストーリー原案：兀兀

シリーズ構成：高山カツヒコ、山本靖貴

キャラクター原案：ぶーた

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：神前 暁 & MONACA

アニメーション制作：Quad

キャスト

時野谷瞬：小野賢章

三枝悠宇：雨宮天

稲月 望：水瀬いのり

時野谷美桜：麻倉もも

仙堂暁斗：木村良平

長嶺流星：杉田智和

内嶋睦生：松岡禎丞

佐藤星詩流：本渡楓

小鳥遊恵美子：和氣あず未