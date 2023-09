ビルボードジャパンが本日9月14日に新たな音楽チャート「Global Japan Songs Excl. Japan」と「Japan Songs(国名)」をスタートさせた。

「Global Japan Songs Excl. Japan」は世界でヒットしている日本の楽曲をランキング化したもの。世界200以上の国と地域をカバーする主要デジタルプラットフォームのオーディオ、ビデオストリーミング、ダウンロードにそれぞれ比重をつけて算出したデータから、日本市場を除外して抽出したチャートとなっている。

一方「Japan Songs(国名)」は各国における日本の楽曲をランキング化したもの。米ビルボードの複合チャート「Hits of the world」のデータをもとに世界各国でヒットしている日本の楽曲を抽出し、韓国、シンガポール、インド、フランス、イギリス、アメリカ、ブラジル、台湾、ドイツ、南アフリカなどの週間チャートが発表される。

「Global Japan Songs Excl. Japan」において初回の首位に輝いたのはYOASOBIの「アイドル」。これを受けてYOASOBIは「国内に加えて、世界中でも楽曲をたくさん聴いていただけていることを嬉しく思います」とコメントしている。

YOASOBI コメント

国内に加えて、世界中でも楽曲をたくさん聴いていただけていることを嬉しく思います。そして、こうした新たなチャートの最初の発表で、首位という記録をいただくことができたこと、YOASOBIとして非常に誇りに思います。これからも日本のファンの皆さんはもちろん、世界中の方々にも自分たちの自信を持った楽曲をたくさん届けていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。

シルヴィオ・ピエトロルオンゴ(米国ビルボード チャート&データ パートナーシップ部門 エグゼクティブ バイス プレジデント)コメント

新たに提供が開始された日本のチャートによって、ビルボード・ブランドのグローバル化が進むことを非常に嬉しく思います。最も人気のある日本の楽曲やアーティストを取り上げることは、世界中のファンを結びつけ続けている各国のポピュラー音楽の幅広さの認識を高めるという私たちのコミットメントの一部です。

Global Japan Songs Excl. Japan Top10(総合)

1位:アイドル / YOASOBI

2位:NIGHT DANCER / imase

3位:SPECIALZ / King Gnu

4位:死ぬのがいいわ / 藤井風

5位:青のすみか / キタニタツヤ

6位:KICK BACK / 米津玄師

7位:夜に駆ける / YOASOBI

8位:少女A / 椎名もた

9位:NEW DANCE / XG

10位:真夜中のドア~stay with me / 松原みき

Japan Songs(South Korea)Top10

1位:NIGHT DANCER / imase

2位:アイドル / YOASOBI

3位:ベテルギウス / 優里

4位:愛を伝えたいだとか / あいみょん

5位:Lemon / 米津玄師

6位:夜に駆ける / YOASOBI

7位:LADY / 米津玄師

8位:SPECIALZ / King Gnu

9位:KICK BACK / 米津玄師

10位:マリーゴールド / あいみょん

Japan Songs(Singapore)Top10

1位:アイドル / YOASOBI

2位:SPECIALZ / King Gnu

3位:NIGHT DANCER / imase

4位:死ぬのがいいわ / 藤井風

5位:青のすみか / キタニタツヤ

6位:夜に駆ける / YOASOBI

7位:NEW DANCE / XG

8位:LEFT RIGHT / XG

9位:怪物 / YOASOBI

10位:群青 / YOASOBI

Japan Songs(India)Top10

1位:死ぬのがいいわ / 藤井風

2位:すずめ(feat. 十明)/ RADWIMPS

3位:NIGHT DANCER / imase

4位:TOKYO DRIFT(FAST & FURIOUS)/ TERIYAKI BOYZ

5位:アイドル / YOASOBI

6位:Baby you / 有華

7位:夜に駆ける / YOASOBI

8位:SPECIALZ / King Gnu

9位:少女A / 椎名もた

10位:真夜中のドア~stay with me / 松原みき

礒﨑誠二(株式会社阪神コンテンツリンク ビルボード事業本部上席部長)コメント

2010年代半ばにグローバル・チャートのコンセプトをシルヴィオから聞き、本格的にデータ収集が始まってから、日本用にカスタマイズしたチャートを作るために交渉を続け、ようやく公開に踏み切ることができました。国内ではもちろんのこと、おそらくは世界でもご覧頂いたことのないチャートとなりました。

色々な方法で世界を目指すアーティストがたくさんいます。また、その楽曲を聴いてくださるファンも世界中にいます。聴いて頂きたい数多くの日本の楽曲を届けるための一助となれば幸いです。“JAPAN Hot 100”を開始したときに「ヒットチャートは楽しい。」という言葉を掲げました。今、改めてこの言葉を掲げ、皆さんと共に、この新しいヒットチャートを楽しんでいきたいと思います。