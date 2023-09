友達グループについていけないなら…「嫌なことは嫌と言う」「むしろ1人でいる」10代の声

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月13日(水)は、「電話できないけど聞いてほしい」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組の掲示板やX(旧Twitter)、メールで届いたリスナーのメッセージを紹介し、自身の学生時代について語りました。そのなかから、友達付き合いについてのトークを紹介します。こもり校長:今夜は、電話をつなぎません。2時間、みんなからの書き込みだけで授業をしていきます。COCO教頭:学校生活について、友達関係や恋愛相談、家族のことなど、相談したいことや普段吐き出せない気持ち、電話では言いづらい本音など、聞いてほしいことを自由に書き込んでください。こもり校長:早速なんだけど……みんなのメッセージを読んでいると、最近夏休みが明けたこともあってか、同じような悩みを持っている生徒(リスナー)がいたんだよね。例えば……【リスナーのメッセージ:私は今、人間関係に悩んでいます。クラスで4人組の中に入っているのですが、ほぼ3+1人組になっています。元々3人で仲が良かったところに私が入りました。そのため、仲にあまり入れずに夏休みになりました。そして夏休みが明け、何とか4人組になれました。ですが、あまり3人のテンションについていけずにいます。夏休みが明けて2週間ほどたちましたが、すごく疲れました。言いたいことも言いづらくて、テンションにもついていけません。長くなってしまいましたが、グループで上手くいられるようにしたいです。もしよかったらアドバイスください】(14歳)こもり校長:(こういう)グループで一緒にいるとか、友達と一緒にいることで悩んでいる生徒が本当にたくさんいるんだな、って。そして、普段声にできないから、今日送ってくれたんだな、と思って。COCO教頭:うん……。こもり校長:教頭は学生時代どうだった? グループでいたタイプだった?COCO教頭:みんなグループになっていたよね。1人というのが……仲間はずれにされているように見られたくないな、という思いもあったね。こもり校長:“自分から1人でいる時もある”けど?COCO教頭:そう。本当はそういう時間も欲しかったし、(一緒にいる友達が)合わないなって……3人グループだったのね。でも3人ってなかなか難しくて。そういうときに1人で考えたいな、ってなっても、周りから「あの子、1人でいるんだ」って思われたらどうしよう、とか……。そういう葛藤は常にあったよ。こもり校長:で、どうしてたの?COCO教頭:自分の気持ちを伝えていって……。こもり校長:どういうふうに?COCO教頭:「今の言い方がちょっときつくて、若干嫌やったかも」みたいな。グループにきつい子が1人いてさ。こもり校長:そうなんだ! でもそれって、伝えることのリスクというか、「COCOって敏感だから一緒にいるのが疲れるよね」って言われかねないじゃない?COCO教頭:そこで(友達が)離れたら「このグループじゃなかったことかな」と思ったらいいと思って。でも友達は「ごめん、気がつかなかった」って気づいてくれて、結果3人でいれたんやけど。それまでは「これを言って嫌われたらどうしよう」とかもあったけど、一緒にいるためにはここで自分の気持ちを言わないといけないな、と思って……というのもあるかな。こもり校長:なるほどね。こもり校長:教頭が言ったように、1人でいるというレッテルを貼られるのが怖い、というのがあるじゃん。COCO教頭:うん、ある。こもり校長:俺はそういうのが全くなかったんだよね。逆に、教頭みたいに言えなかったの。言えずにグループから出ていっちゃうタイプだったの。自分が嫌だと思うものには蓋をするじゃないけど……。COCO教頭:そうなんや。こもり校長:嫌だと思うことで喧嘩しても仕方ないし、何も言わずに離れちゃえばいいや、っていう。だから、1人でいることも多かったし。COCO教頭:じゃあ、「1人でいることで、周りから何か思われるかも」というのはあまりなかった?こもり校長:なかったかも。まぁ、嫌だと思っていることがうまく表現できなかったんだろうけど、そういう感じで立ち振る舞っていたな。COCO教頭:そうか。こもり校長:今日は、「電話はできないけど聞いてほしい」がテーマだから、いつも書き込んでいる生徒はもちろんなんだけど、普段電話ができない生徒のメッセージも待っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/