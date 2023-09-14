TVアニメ「カミエラビ」のオンライン先行上映会が、9月30日19時よりYouTubeのフジテレビアニメ公式チャンネルにて行われる。

オンライン先行上映会では第1話、第2話の無料配信を行う。上映後には、ゴロー役の浦和希、ラル役の佐倉綾音、ホノカ役の松本沙羅、アキツ役の内田修一、瀬下寛之監督が登場。作品の魅力を語るトークショーを展開する。

「カミエラビ」は10月4日よりフジテレビの「+Ultra」ほかにて放送されるオリジナルアニメ。原案は「NieR:Automata」のディレクター・ヨコオタロウ、脚本・シリーズ構成は「カゲロウプロジェクト」のじん、キャラクターデザインは「炎炎ノ消防隊」「ソウルイーター」の大久保篤、監督は「シドニアの騎士」「BLAME！」の瀬下が務める。退屈な日々を過ごしていた主人公・ゴローがカミサマ候補に選ばれ、ほかの候補たちと“神様”の座をかけて最後の1人になるまで戦うバトルロワイヤルに身を投じていく。

「『カミエラビ』オンライン先行上映会」

日時：2023年9月30日（土）19:00～

出演者：浦和希、佐倉綾音、松本沙羅、内田修一、瀬下寛之監督

配信URL：https://youtube.com/live/2uZ_tOxIOJ4?feature=share

TVアニメ「カミエラビ」

フジテレビ：2023年10月4日（水）より、毎週水曜24:55～

関西テレビ：2023年10月5日（木）より、毎週木曜26:25～

東海テレビ：2023年10月7日（土）より、毎週土曜25:45～

北海道文化放送：2023年10月8日（日）より、毎週日曜25:10～

テレビ西日本：2023年10月4日（水）より、毎週水曜25:55～

BSフジ：2023年10月11日（水）より、毎週水曜24:00～

AT-X：2023年10月8日（日）より、毎週日曜23:00～

※リピート放送は毎週木曜29:00～、毎週日曜8:00～

スタッフ

原案：ヨコオタロウ

監督：瀬下寛之

シリーズ構成・脚本：じん

キャラクターデザイン：大久保篤

音楽：MONACA

オープニングテーマ：ELAIZA「スクラップ＆ビルド」

エンディングテーマ：Alisa「Bleed My Heart」

アニメーション制作：UNEND

企画・プロデュース：スロウカーブ

キャスト

ゴロー：浦和希

ホノカ：松本沙羅

アキツ：内田修一

チカ：阿部菜摘子

コウキ：梶原岳人

イヨ：楠木ともり

ミツコ：ファイルーズあい

タツヤ：新祐樹

ラル：佐倉綾音

(c)カミエラビ製作委員会