TVアニメ「カミエラビ」のオンライン先行上映会が、9月30日19時よりYouTubeのフジテレビアニメ公式チャンネルにて行われる。
オンライン先行上映会では第1話、第2話の無料配信を行う。上映後には、ゴロー役の浦和希、ラル役の佐倉綾音、ホノカ役の松本沙羅、アキツ役の内田修一、瀬下寛之監督が登場。作品の魅力を語るトークショーを展開する。
「カミエラビ」は10月4日よりフジテレビの「+Ultra」ほかにて放送されるオリジナルアニメ。原案は「NieR:Automata」のディレクター・ヨコオタロウ、脚本・シリーズ構成は「カゲロウプロジェクト」のじん、キャラクターデザインは「炎炎ノ消防隊」「ソウルイーター」の大久保篤、監督は「シドニアの騎士」「BLAME！」の瀬下が務める。退屈な日々を過ごしていた主人公・ゴローがカミサマ候補に選ばれ、ほかの候補たちと“神様”の座をかけて最後の1人になるまで戦うバトルロワイヤルに身を投じていく。
「『カミエラビ』オンライン先行上映会」
日時：2023年9月30日（土）19:00～
出演者：浦和希、佐倉綾音、松本沙羅、内田修一、瀬下寛之監督
配信URL：https://youtube.com/live/2uZ_tOxIOJ4?feature=share
TVアニメ「カミエラビ」
フジテレビ：2023年10月4日（水）より、毎週水曜24:55～
関西テレビ：2023年10月5日（木）より、毎週木曜26:25～
東海テレビ：2023年10月7日（土）より、毎週土曜25:45～
北海道文化放送：2023年10月8日（日）より、毎週日曜25:10～
テレビ西日本：2023年10月4日（水）より、毎週水曜25:55～
BSフジ：2023年10月11日（水）より、毎週水曜24:00～
AT-X：2023年10月8日（日）より、毎週日曜23:00～
※リピート放送は毎週木曜29:00～、毎週日曜8:00～
スタッフ
原案：ヨコオタロウ
監督：瀬下寛之
シリーズ構成・脚本：じん
キャラクターデザイン：大久保篤
音楽：MONACA
オープニングテーマ：ELAIZA「スクラップ＆ビルド」
エンディングテーマ：Alisa「Bleed My Heart」
アニメーション制作：UNEND
企画・プロデュース：スロウカーブ
キャスト
ゴロー：浦和希
ホノカ：松本沙羅
アキツ：内田修一
チカ：阿部菜摘子
コウキ：梶原岳人
イヨ：楠木ともり
ミツコ：ファイルーズあい
タツヤ：新祐樹
ラル：佐倉綾音
(c)カミエラビ製作委員会