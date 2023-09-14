許斐剛原作によるミュージカル「テニスの王子様」のシリーズ20周年を記念し、「【20周年記念】テニミュかるた」の発売が決定した。

「【20周年記念】テニミュかるた」はこれまで「テニミュ」を応援してきたファンが、思い出を振り返りながら遊ぶことのできる商品。付属のMカードには、加藤和樹、黒羽麻璃央、阿久津仁愛、今牧輝琉、井澤勇貴ら歴代キャストによる録り下ろしの読み上げ音声が収録されている。

商品は明日9月15日12時より、ミュージカル「テニスの王子様」オンラインストアにて数量限定にて先行予約販売。価格は税込3500円となる。

「【20周年記念】テニミュかるた」読み手

1stシーズン

KIMERU（初代青学 不二周助役・越前リョーマ役）

相葉裕樹（青学2・3代目 不二周助役）

加藤和樹（氷帝 跡部景吾役）

佐々木喜英（四天宝寺 白石蔵ノ介役）

2ndシーズン

小越勇輝（青学6・7代目 越前リョーマ役）

和田琢磨（青学6代目 手塚国光役）

山本一慶（青学7代目 大石秀一郎役）

矢田悠祐（青学7代目 不二周助役）

黒羽麻璃央（青学7代目 菊丸英二役）

染谷俊之（比嘉 平古場凛役）

3rdシーズン

古田一紀（青学8代目 越前リョーマ役）

阿久津仁愛（青学9・10代目 越前リョーマ役）

立石俊樹（立海 幸村精市役）

田鶴翔吾（立海 真田弦一郎役）

4thシーズン・新テニミュ

今牧輝琉（青学 越前リョーマ役）

山田健登（青学 手塚国光役）

塩田一期（青学 乾貞治役）

寶珠山駿（青学 桃城武役）

熊沢学（不動峰 橘桔平役）

三井淳平（聖ルドルフ 観月はじめ役）

TAISEI（山吹 千石清純役）

高橋怜也（氷帝 跡部景吾役）

桐田伶音（六角 黒羽春風役）

栗原航大（六角 天根ヒカル役）



秋沢健太朗（U-17選抜 種ヶ島修二役）

井澤勇貴（U-17選抜 越前リョーガ役）

小野健斗（U-17選抜 徳川カズヤ役）

相葉裕樹（U-17選抜 入江奏多役）

輝馬（U-17選抜 遠野篤京役）

進藤学（コーチ 柘植竜二役）

岸祐二（コーチ 三船入道役）



岡部涼音（影アナウンス）