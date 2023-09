SCANDAL 通っていたお店は閉店する運命に…!? TOMOMI「“運気”を吸い取って、ここまで来たんやと思ってるからね」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月11日(月)の配信では、SCANDALが10月4日(水)にリリースする新曲「ハイライトの中で僕らずっと」にちなんで、「アルバイトの中で僕らずっと」のコーナーを実施。リスナーから寄せられたアルバイトのエピソードを紹介しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:10月4日(水)に、私たちSCANDALは新曲「ハイライトの中で僕らずっと」をリリースします! そんな新曲のリリース記念にかけたコーナーが「アルバイトの中で僕らずっと」です! みなさんからのアルバイトエピソードをたくさんいただいています!RINA:楽しみ!TOMOMI:気になる~!HARUNA:トモとリナはアルバイト経験がないからね。RINA:はい、社会勉強をさせていただきます。HARUNA:それでは、どんどん紹介していきます。<リスナーからのメール・あおいさん>SCANDALのみなさん、こんにちは。私は親からお酒を扱う飲食店や21時以降のバイトは禁止されていたため、大学生のときにコンビニやスーパーのバイトをしていました。1年生の5月から住んでいた建物の1階に入っていたコンビニでバイトを始めましたが、2年生の7月にそのコンビニが閉店。8月から歩いて20分のところにあるスーパーでレジ打ちのバイトを始めました。3年生の9月にそのスーパーも閉店しましたが、10月から同じ場所で新しく開店したスーパーで、4年生の11月まで働きました。約3年半で2つの閉店に立ち会うことになったのです。なかなかない経験なのではと思い、メールをさせていただきました。ガッツリ稼ぐほどではありませんでしたが、バイトをしたおかげでSCANDALさんのライブにも行けたので、閉店に負けず卒論・国試までバイトを続けられてよかったな~と思います。RINA:すごいなあ。お疲れさまです。そうやって頑張って稼いだお金でライブに来てくれるなんて……。HARUNA:ありがたいねえ……。TOMOMI:私たちも、インディーズの頃に行っていたお店がことごとく閉店してたじゃん。HARUNA:うん、してた!RINA:カレー屋さんとか、あと、なんやっけ?TOMOMI:ダイエーもそうやし……。MAMI:そうだ!RINA:ダイエーの閉店は大きかったなあ。MAMI:東京に来てからはパン屋さん!HARUNA:上京したばかりの頃に住んでいた場所の近くにあったパン屋さんね。MAMI:しゃぶしゃぶ屋さんもだ!TOMOMI:コミュニティ・ストア(かつて存在したコンビニチェーン)もなくなったね。全部、それらの「運気」を吸い取って、ここまで来たんやと思ってるからね……私たち、強運じゃない?RINA:めっちゃ運あるよ。TOMOMI:いろんなものを吸い取って生きているんじゃないかなって……。MAMI:ダイエーがめっちゃ大きいよ~。RINA:あれは大きかったなあ。HARUNA:私たち、エナジーヴァンパイア(周囲からエネルギーを吸い取る人のこと)なの!?RINA:イヤやなあ……。TOMOMI:とにかく、強運やと思う。HARUNA:そうかもね。なかなかないよね、どんどん閉店していくって……。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056