Mrs. GREEN APPLE大森元貴「キヨサクさんから連絡いただいた」MONGOL800のトリビュートアルバムに『あなたに』で参加

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月11日(月)の放送では、10月25日(水)にリリースされるMONGOL800の結成25周年記念トリビュートアルバム『800TRIBUTE–champloo is the BEST!!2-』への参加を伝えました。大森元貴 (Vo/Gt):発表になりましたけれども……MONGOL800さんのトリビュートアルバムに、我々が参加させていただくという!藤澤涼架 (Key):そうなんです~!大森:結成25周年の記念すべきトリビュートアルバムですけれども。私たちは「あなたに」を担当させていただきます!若井滉斗 (Gt):すごいね。藤澤:すごいことですよ!大森:本当に! これ、(MONGOL800の)キヨサクさんから連絡いただきまして。藤澤:直々に!?大森:はい。"「あなたに」をやっていただきたい"と!藤澤:おおー!大森:でも、うちらバタバタしてたじゃないですか。だから「すみません、スケジュールが……」って言ったら、ちょっと待ってくださるということで……!若井:本当に……大丈夫かな? と思いながら。大森:本当に申し訳ないですけど、結構待たせてしまって……。藤澤:ありがとうございます……!大森:でも、ミセスが「あなたに」を歌ったらこうなるな、っていう……すごくいいものができたんじゃないかなと思って。若井:ね!大森:私、これベース弾いてますから!若井:そうなんですよ!大森:僕は、元々ベースから始めてるので。そのリスペクトを込めて。こちら、ぜひチェックしてみてください!藤澤:お楽しみに!若井:よろしくお願いします!