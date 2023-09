SEVENTEEN・JEONGHAN「僕が抱きしめてあげます」楽曲『Hug』に救われた10代リスナーをエアハグ

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。9月11日(月)の放送では、リスナーから届いた「SEVENTEENの曲との思い出」を紹介しました。そのなかから、2019年に発表された楽曲「Hug」についてのコメントを紹介します。私は中学生になってから、勉強や部活、人間関係などで悩むことがとても増えました。つらくてよく夜にこっそり泣いていましたが、VOCALTEAMの「Hug」という曲に何度も救われました。こっそり笑ってこっそり泣いて、という歌詞通りの生活を送っていたからこそ、抑えていた気持ちが溢れ、涙が止まりませんでした。泣かないで頑張って! ではなく、“君は僕にとって大切な存在で、僕がいるから泣かないでほしい”という、寄り添ってくれるような心に染みる曲です。(13歳)JEONGHAN:(このメッセージの)おかげで、「Hug」を久しぶりに聴くことができました。そうですね、こんな曲でしたね。 僕も本当に大好きな曲なんです。1日が終わるころ、夜にこの曲を聴くと、とてもしんみりすることがあるんですね。それで、すごく好きなんですけれども……僕たちの生徒(リスナー)のみなさんに、こういう話ができることが、また僕にとっても力になれるような気がします。この力を受けて、もっと一生懸命これから頑張っていきたいと思います。いつだって応援してますからね。僕が抱きしめてあげますからね。エアハグ、Hug~!「Hug」は、6TH MINI ALBUM『YOU MADE MY DAWN』に収録されています。今回の放送では、このほかに2021年にリリースされたジャパンサードシングル「ひとりじゃない」についてリスナーのメッセージを紹介。コロナ禍に発表されたこの楽曲に込められた思いを伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/