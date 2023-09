MOROHAの全国ツアー「『日程確定、開催確定TOUR』×『MOROHA V RELEASE TOUR』」のうち明日9月14日以降の公演の延期が発表された。

MOROHAのオフィシャルサイトでは、UK(G)の体調不良のため近日開催予定の公演を延期すると告知。このたび延期となったのは9月14日東京・下北沢ERA、17日大阪・umeda TRAD、20日京都・Live House nano、23日長野・ALECX、25日愛知・THE BOTTOM LINE、30日沖縄・食工房まほろばの計6公演。また9月18日に出演予定だったイベント「ITAMI GREENJAM」もキャンセルとなる。延期公演の振替日程やチケットの払い戻しについては後日アナウンスされる。

なお9月9日山形・酒田hope公演と11日の青森・LIVE HOUSE FOR ME公演も延期となっており、UKの体調・病状に関しても詳細がわかり次第、可能な限り公表するとしている。

MOROHA「日程確定、開催確定TOUR」×「MOROHA V RELEASE TOUR」(※終了分は割愛)

2023年9月14日(木)東京都 下北沢ERA ※延期

2023年9月17日(日)大阪府 umeda TRAD ※延期

2023年9月20日(水)京都府 Live House nano ※延期

2023年9月23日(土・祝)長野県 ALECX ※延期

2023年9月25日(月)愛知県 THE BOTTOM LINE ※延期

2023年9月30日(土)沖縄県 食工房まほろば ※延期

2023年10月4日(水)東京都 新宿MARZ

2023年10月20日(金)静岡県 HAMAMATSU FORCE

2023年10月22日(日)広島県 HIROSHIMA 4.14

2023年10月24日(火)愛媛県 Double-u Studio

2023年10月27日(金)茨城県 club SONIC mito

2023年11月5日(日)長野県 伊那GRAMHOUSE

2023年11月11日(土)埼玉県 熊谷市立文化センター文化会館

2023年11月19日(日)滋賀県 B-FLAT

2023年11月21日(火)兵庫県 Live House Beta

2023年11月23日(木・祝)鳥取県 LOVE FLASH FEVER

2023年11月25日(土)北海道 札幌PENNY LANE24

2023年12月1日(金)山梨県 KAZOO HALL

2023年12月3日(日)石川県 vanvanV4

2023年12月9日(土)宮城県 darwin

2023年12月11日(月)岩手県 the five morioka

2023年12月13日(水)山形県 酒田hope ※9月9日の振替

2023年12月15日(金)熊本県 Django

2023年12月17日(日)長崎県 Studio Do!

2024年1月13日(土)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)