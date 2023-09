Pay money To my Painの軌跡を追ったドキュメンタリー映画「SUNRISE TO SUNSET」が完成。11月17日より東京・新宿バルト9ほかで劇場公開されることが決定した。

Pay money To my Painは2004年に結成され、2006年にメジャーデビューしたラウドロックバンド。シーンを代表するバンドとして活躍を続けていた最中の2012年12月30日にボーカリスト・Kが急逝し、1年後の2013年12月30日をもってバンドは活動休止となった。しかしその7年後、レーベル直系の後輩にあたるcoldrainからの熱烈なオファーを受け、彼らの主催フェス「BLARE FEST.」で一夜限りの復活を果たしている。

今回の映画「SUNRISE TO SUNSET」では残されたメンバーや、Kj(Dragon Ash、The Ravens)、Taka(ONE OK ROCK)、JESSE(The BONEZ、RIZE)ら彼らをリスペクトするアーティストたちの証言、過去の未公開映像、復活劇の舞台となった「BLARE FEST.」の映像を通じ、Pay money To my Painの真髄に迫る。上映時間は145分。監督は「DEAD POP FESTiVAL」や「BLARE FEST.」の総合演出も務める映像監督の茂木将が、ライブ映像監督は過去にPay money To my Painのミュージックビデオや映像作品を多く手がけてきたスズキダイシンが担当した。

映画「SUNRISE TO SUNSET」出演者

Pay money To my Pain / JIN(High Speed Boy inc.) / Kihiro(Supe) / JESSE(The BONEZ、RIZE) / Kj(Dragon Ash、The Ravens) / Hiro(MY FIRST STORY) / Hiro(SHADOWS , ex. FACT) / Kazuki(SHADOWS、ex. FACT) / Masato(coldrain) / 葉月(lynch.) / MAH(SiM) / Koie(Crossfaith) / Teru(Crossfaith) / N∀OKI(ROTTENGRAFFTY) / NOBUYA(ROTTENGRAFFTY) / AG(NOISEMAKER) / Yosh(Survive Said The Prophet) / Taka(ONE OK ROCK) / Kentaro Tanaka(Warner Music Japan)