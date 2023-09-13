TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」の放送・配信開始日が10月3日に決定。併せてオープニング、エンディングテーマ情報が公開された。

「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」のアニメ化作品。近未来を舞台に、個性豊かなチームが自らの音楽でNo.1を獲るためステージバトルに挑む姿が描かれる。オープニングテーマはBAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等の4チーム全員での歌唱曲「RISE UP」に決定。エンディングには、作中で幻影ライブ界の頂点に君臨するチーム・武雷管の新曲「Every Day Every Night」が起用される。

また9月30日に埼玉・ウェスタ川越で、昼夜2公演開催される先行上映イベント「『Paradox Live THE ANIMATION』Special Start Event」夜の部がアニマックスにて生中継されることが決定。さらに昼の部・夜の部をそれぞれ視聴できる生配信チケットが9月16日10時から販売されることも発表された。詳細はアニメの公式サイトで確認を。

アニマックスでは10月7日22時30分より、特別番組「『Paradox Live THE ANIMATION』Special Program」を放送。アニマックスでの第1話放送直後に、梶原岳人、寺島惇太、 小林裕介、志麻をゲストに迎え収録の裏側やこれからの見どころなどを語り尽くす。なお本編に未公開映像を加えた「スカパー！限定版」もアニマックスオンデマンドで配信予定だ。

TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」

放送情報

TOKYO MX：2023年10月3日（火）より毎週火曜日23:00～

BSフジ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:30～

アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～

配信情報

ABEMA：地上波同時・最速先行配信

アニメタイムズ、dアニメストア、Lemino ほかでも順次配信

スタッフ

原作：Paradox Live

監督：安藤尚也

シリーズ構成・脚本：伊神貴世

キャラクターデザイン：羽田浩二

総作画監督：羽田浩二、小美野雅彦

プロップデザイン：和図悠

衣装デザイン：古賀美裕紀

コンセプトアート：NAKAI

美術監督：甲斐政俊

色彩設計：吉田小百合

編集：定松剛

撮影監督：松向寿

音響監督：長崎行男

音楽：岩崎琢

アニメーション制作:PINE JAM

キャスト

BAE

朱雀野アレン：梶原岳人

燕夏準：村瀬歩

アン・フォークナー：96猫

The Cat’s Whiskers

西門直明：竹内良太

神林匋平：林勇

棗リュウ：花江夏樹

闇堂四季：寺島惇太

cozmez

矢戸乃上珂波汰：小林裕介

矢戸乃上那由汰：豊永利行

悪漢奴等

翠石依織：近藤孝行

雅邦善：志麻

征木北斎：土岐隼一

伊藤紗月：畠中祐

円山玲央：矢野奨吾

武雷管

九頭竜智生：小野賢章

辰宮晴臣：諏訪部順一

(c)Paradox Live THE ANIMATION