田中相原作によるTVドラマ「天狗の台所」の追加キャストが発表された。

10月5日から放送される「天狗の台所」は自分が“天狗の末裔”であることを知った14歳の少年・オンと、日本で俗世を離れて暮らす兄の基（もとい）、2人の四季折々の食事や暮らしを描く物語。基・オン兄弟の良き理解者である祖母・式子を浅茅陽子、基とオンの父でニューヨークに住むエリスを原田泰造、母・一乃を渡辺真起子が演じる。有意の祖父であり天狗の末裔を束ねる長・連太郎役で本田博太郎、オンより1つ年上で基に憧れる少女・珠緒役で村山輝星が出演。飯綱家の犬・むぎの声は、角田晃広（東京03）が担当し、14歳当時の基・有意を白鳥晴都と市村優汰が演じる。

木曜ドラマ23「天狗の台所」（全10話）

BS-TBS、BS-TBS 4K：2023年10月5日（木）より毎週木曜日23:00～

スタッフ

原作：田中相「天狗の台所」（講談社「月刊アフタヌーン」連載）

脚本：岨手由貴子、山田能龍、天野千尋、熊本浩武、ナラミハル

監督：長島翔、下田彦太、林田浩川、川井隼人

プロデューサー：鈴木早苗、守澤崇、五箇公貴、向井達矢

音楽：VaVa（SUMMIT, Inc.）

製作：BS-TBS maroyaka

制作：ラインバック

キャスト

飯綱基：駒木根葵汰

塩野瑛久：愛宕有意

越山敬達：飯綱オン

基（少年時代）：白鳥晴都

有意（少年時代）：市村優汰

比良山珠緒：村山輝星

飯綱式子：浅茅陽子

愛宕連太郎：本田博太郎

むぎ（声）：角田晃広（東京03）

一乃・飯綱・ウィルソン：渡辺真起子

エリス・ウィルソン：原田泰造