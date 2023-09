イザナギゲームズは、2023年9月21日から9月24日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2023」(TGS2023)に出展する。

ブースでは、Nintendo Switch『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』(ディスクロニア:CA ディフィニティブエディション)と『雨魂 - AMEDAMA -』の試遊コーナーを用意。開発中の新作『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』の最新PVや、等身大キャラクターパネルも展示する。

タイトルを試遊した人や、来場者にはそれぞれノベルティの配布なども予定する。

壮大なストーリーと捜査アクションをNintendo Switchで体感するシネマティック捜査アドベンチャーゲーム『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』。試遊した人にはディスクロニア缶バッジをプレゼント

箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』を試遊した人にはドット絵ステッカープレゼント

2024年に発売予定の本格ミステリーアドベンチャーゲーム『ダークオークション - ヒトラーの遺産 -』最新PVを放映。数量限定でパンフレットを配布する

