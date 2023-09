ハロー！プロジェクト誕生25周年公演、総勢96名で魅せた歴史あるエンターテインメント

2023年9月9日〜10日、ハロー!プロジェクトが誕生25周年の記念公演「Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT」を、国立代々木競技場・第一体育館で開催した。計3公演で約3万人を動員したステージでは、モーニング娘。23やアンジュルムなどの現役メンバーに加えて、歴史を築いてきたOGも登場。中澤裕子をはじめとする”モーニング娘。”OG、三好絵梨香(美勇伝)、太陽とシスコムーンの3人も参加して、総勢96名が出演した10日昼公演『「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」ACT I』のオフィシャルレポートを掲載する。

歴代メンバーのライブ映像を振り返るオープニングVTRが明け、ステージはOCHA NORMAによる黄色5の「黄色いお空でBOOM BOOM BOOM」からスタート。アンジュルムによる松浦亜弥の「Yeah!めっちゃホリディ」、モーニング娘。23による藤本美貴の「ロマンティック 浮かれモード」など、現役メンバーが次々と歴代楽曲を歌い上げた。

MCを挟み、次のブロックからは現役時代を彷ふつとさせるOGを中心にしたパフォーマンスを展開。美勇伝の「カッチョイイゼ!JAPAN」「恋する♡エンジェル♡ハート」を披露した石川梨華が「今のこの気持ちを一言で表していいですか…」と一呼吸置き「ハッピー!」と叫ぶと大歓声が上がり、三好は「美勇伝が2004年にデビューしたんですよね。来年で20年経つんですけど、20年(間近)になってもこうやってステージに立たせていただけるのはすごいうれしい」と喜んだ。

太陽とシスコムーンの信田美帆、稲葉貴子、小湊美和は「ガタメキラ」でパワフルに躍動し、竹内朱莉と共に「Magic of Love」を披露。小湊は「(1999年の結成から)24年目なので、来年25周年を迎えるにあたってこのステージに立たせてもらったのがすごく力になりました」と話し、1972年生まれの信田と1973年生まれの中澤はたがいの肩を組み”年長”としての健闘を笑顔でたたえ合った。

続くブロックでは、田中れいなや夏焼雅、鈴木愛理らが登場し、多彩なメンバーであぁ!の「FIRST KISS」を、紺野あさ美と稲場愛香、小関舞でカントリー娘。に紺野と藤本(モーニング娘。)の「浮気なハニーパイ」を披露した。

現役メンバーを従えて、自身のソロ曲「ラララのピピピ」を歌い上げた道重さゆみは「バックダンサーの(田代)すみれちゃんと(川嶋)美楓ちゃんがめちゃめちゃかわいくて、目が会うたびに癒やされるなと思っていました」と吐露。楽曲になぞらえて「カワイイ子は〜♪」と口ずさむと観客が「さゆみん〜!」と盛大にコールし、一体感を高めた。

パフォーマンスは続き、矢口真里らによるミニモニ。の「ミニモニ。ジャンケンぴょん!」、保田圭と市井紗耶香、宮本佳林によるプッチモニの「ちょこっとLOVE」。矢口、石川、辻希美、紺野によるタンポポの「恋をしちゃいました」を披露。

辻はミニモニ。のオリジナルメンバーでありながら「タンポポにもプッチモニにもどちらにも入れなかった人なので、いつでも入れるようにずっと練習していたんです」と回想。「(覚えていた)振り付けが逆だったの。逆で覚えていたのでそれを修正して、タンポポに入りました」と嬉々として語った。

公演は終盤へとさしかかり、中澤裕子は自身のソロ曲「悔し涙 ぽろり」で力強くもしっとりした歌声を披露。現役メンバーやOGが代わる代わるステージに登場し、「サマーナイトタウン」や「ザ☆ピ〜ス!」「恋愛レボリュ-ション21」など、モーニング娘。の人気曲を次々と歌い上げて会場を沸かせた。

ステージ最後のMCでは、出演した”モーニング娘。OG”の10人が集結。中澤が「ハロー!プロジェクト最高やね!」と叫ぶとファンが歓喜し、保田と矢口、市井の”2期メンバー”3人が肩を寄せ合うと観客は盛大に拍手。涙を浮かべた高橋愛は、声を震わせながら「すごいところに立たせてもらっているなと改めて思ったし、本当に後輩たちもすごいカッコいいし、至福のときでした」と熱い思いを伝えた。

紺野に「次は、30周年ですかね」と振られた中澤は「5年後…。5年後は踊ろうかな」とポツリ。「だから、5年後も集まってくださいね!」と鼓舞すると、観客は大歓声で応えた。

ラストは出演メンバー全員で、H.P.オールスターズの「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」を大合唱。観客も熱気ある声援と拍手で応え、ステージは大団円を迎えた。

セットリスト

Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT「ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!」ACT I

2023年9月10日(日)国立代々木競技場・第一体育館 (東京)

1. 黄色いお空で BOOM BOOM BOOM

2. 大きな愛でもてなして

3. 恋のテレフォンGOAL

4. This is 運命

5. 抱いてよ! PLEASE GO ON

6. Yeah!めっちゃホリディ

7. ロマンティック 浮かれモード

8. カッチョイイゼ!JAPAN

9. 恋する♡エンジェル♡ハート

10. ガタメキラ

11. Magic of Love

12. FIRST KISS

13. サウスポー

14. 浮気なハニーパイ

15. ラララのピピピ

16. ミニモニ。ジャンケンぴょん!

17. ちょこっとLOVE

18. 恋をしちゃいました

19. 悔し涙 ぽろり

20. サマーナイトタウン

21. ザ☆ピ〜ス!

22. Do it! Now

23. 大きい瞳

24. リゾナントブルー

25. 恋愛レボリューション21

26. ALL FOR ONE & ONE FOR ALL!

出演:中澤裕子(MC) / 保田圭 / 矢口真里 / 市井紗耶香 / 石川梨華 / 辻希美 / 高橋愛 / 紺野あさ美 / 道重さゆみ / 田中れいな / 三好絵梨香 / 太陽とシスコムーン(信田美帆・稲葉貴子・小湊美和)

モーニング娘。'23 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ハロプロ研修生ユニット'23 / ハロプロ研修生

