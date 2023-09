「いい大人がバチりました」SCHOOL OF LOCK!COCO教頭の“私が最近モメた理由”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月11日(月)は、「第2回私がモメた理由クイズ」と題して放送。今回の企画を説明する際に、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が語っていた“最近モメたエピソード”を紹介します。こもり校長:「第2回私がモメた理由クイズ」……これは、今年の5月に第1回をお届けしたんだけど、今夜も生徒(リスナー)のキミがモメた“モメ事”をクイズにして出題してください。それを、俺たちが答えていきます!COCO教頭:いいですね!こもり校長:そしてこれは、クイズに答えるだけで、特にそのモメ事を解決したりはしません!COCO教頭:無責任じゃない?(笑)。こもり校長:最近、何かでモメました?COCO教頭:つい最近、カフェの店員とバチりましたね……いい大人が(笑)。こもり校長:しっかりモメてるじゃん!COCO教頭:いやこれ、私は悪くないと思っているの。こもり校長:あ、そういうところからですよね……(笑)。COCO教頭:こういうところからモメ事は広がっていくんだけど……(笑)。オーダーしたものと違うものが来たわけ。だから「違いますよ。私が頼んだのはホットコーヒーですよ」って言ったら、「ちゃんと確認しましたけど?」って言われたから……。こもり校長:うわ~、それは向こうも……。COCO教頭:「いや、違うんだけど」「伝わってなかったら、意味ないやんけ」ってなって。「ちゃんとホットコーヒーを持ってきてください」って……そこでグっとこらえたよね。いまはCOCO“教頭”の看板があるからさ、あんまり言えないよね(笑)。こもり校長:いや、その看板が無ければ、もっと突っ込みに行ったってことでしょ?COCO教頭:ド直球で突っ込みに行ってたね(笑)。でも、これ以上言うのはよくないな、と思って我慢したんだけど。校長は何かあります?こもり校長:俺ねぇ、なかなかモメないからね。COCO教頭:穏やかだね。こもり校長:穏やかというか……もうモメたくはない!COCO教頭:嫌だよね、モメ事って(笑)。こもり校長:ということで……今日は、生徒のモメ事を教えてもらえればな、と思っています!この日の放送では……・「同じ吹奏楽部に所属している小学校からの親友とモメてしまいました。最近は口もきいていません。その理由は何でしょう?」というクイズを出した12歳・「私は“ある物を誰が使うか”で、弟とお父さんとモメたことがあります。その“ある物”とは何でしょう?」というクイズを出した15歳・「ある日の路上教習中に、同乗していた教官とモメました。そのモメた理由は何でしょう?」というクイズを出した19歳・「放送部なのですが、文化祭の後夜祭の舞台袖で友達とモメて先生に止められました。何が原因だったのでしょうか?」というクイズを出した16歳と電話をつなぎ、クイズの答えを考えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/