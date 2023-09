推しの結婚に直面したら「新しい推しを見つける？」「それとも…？」傷心モードから前を向くには

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。9月11日(月)の放送で、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に“推しの結婚”について語りました。傷心中だという教頭と、校長のトークを紹介します。こもり校長:なんか、あれなんでしょ? ちょっと今日、傷心モードなんでしょ?COCO教頭:気づいた?こもり校長:服も真っ黒だもんね。COCO教頭:いやいやいや……(笑)。たしかに、気分が服に表れてる。こもり校長:どうしたのよ?COCO教頭:私が大好きな……将来結婚できるかもしれない、ってどこかで夢見ていた……『キャプテン・アメリカ』を演じられているクリス・エヴァンス様が、オムコに行かれました……!こもり校長:そうですか……!COCO教頭:朝起きたら、このニュースが飛び込んできて……インスタのDMにも「COCOさん大丈夫ですか?」みたいな(笑)。ドバイの友達からも「Hey! Are You OK?」みたいな感じで……私を思い出して連絡をくれた人もいました。こもり校長:周りの人の気遣いってすごくない?COCO教頭:そうなのよ! 本当に!COCO教頭:まぁでも、生きていると推しの結婚というのはありますから。こもり校長:ありますね。COCO教頭:ここで、また違う推しを見つけていかないと、と思っています……!こもり校長:そっち派!?COCO教頭:そっち派です! 私は、前を向きます!こもり校長:それは……果たして前なのかい? “新しいのを見つける”というのが、前を向くことだと思う?COCO教頭:今傷心中だから、あまりきつく言わないで……!こもり校長:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/