SEVENTEEN・JEONGHAN「生きていたらこんなことも起こるんですね」新曲「今 -明日 世界が終わっても-」がドラマ主題歌に

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。9月11日(月)の放送では、新曲「今 -明日 世界が終わっても-」が、日本のドラマの主題歌に決定した喜びを伝えました。JEONGHAN:まずは、生徒(リスナー)のみなさんにお知らせです。新曲の「今 -明日 世界が終わっても-」が、10月スタートのドラマ『トクメイ!警視庁特別会計係』(カンテレ・フジテレビ系)の主題歌に決定しました! SEVENTEEN初のドラマ主題歌です!いや~、生きていたらこんなことも起こるんですね。日本のドラマの主題歌として僕たちの曲が使われるということが、本当に光栄ですし気分もいいし、たくさん聴いていただけたら嬉しいです。来月から「今 -明日 世界が終わっても-」と一緒に、ドラマも楽しんでくださいね!「今 -明日 世界が終わっても-」は、8月23日に発売されたSEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM『ALWAYS YOURS』に収録されています。