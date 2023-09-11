Dragon Ashが9月16日から18日まで山口・山口きらら博記念公園で開催されるフェス「WILD BUNCH FEST. 2023」への出演をキャンセル。代打でThe BONEZが出演することが発表された。
Dragon Ashのオフィシャルサイトの発表によると、1カ月ほど前からKj（Vo, G）の体調に異変があり、このままでは通常通りのライブを行うことが難しいと判断され、出演キャンセルという結論に至った。The BONEZはDragon Ashが出演予定だった9月17日公演のBandits Stageに登場する。なお、この出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻しは行われない。
WILD BUNCH FEST. 2023
2023年9月16日（土）山口県 山口きらら博記念公園
OPEN 10:00 / START 11:30 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
THE ORAL CIGARETTES / KANA-BOON / カネヨリマサル / キュウソネコカミ / クリープハイプ / ザ・クロマニヨンズ / SHE'S / SUPER BEAVER / This is LAST / Tele / 10-FEET / にしな / ねぐせ。 / 羊文学 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / Mr.ふぉるて / moon drop / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー
オープニングアクト：bokula.
2023年9月17日（日）山口県 山口きらら博記念公園
OPEN 10:00 / START 11:30 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
[Alexandros] / ウルフルズ / Awich / KALMA / キタニタツヤ / Creepy Nuts / go!go!vanillas / Saucy Dog / サバシスター / the shes gone / ストレイテナー / Chilli Beans. / ツユ / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / マルシィ / yutori / UNISON SQUARE GARDEN / yonawo / WurtS / The BONEZ
オープニングアクト：超能力戦士ドリアン
2023年9月18日（月・祝）山口県 山口きらら博記念公園
OPEN 10:00 / START 11:30 / END 20:00（予定）
＜出演者＞
打首獄門同好会 / Age Factory / ego apartment / OKAMOTO'S / ORANGE RANGE / Cody・Lee(李) / coldrain / Cocco / SHISHAMO / sumika / Tani Yuuki / 帝国喫茶 / DISH// / TETORA / Hakubi / BE:FIRST / 平井大 / フジファブリック / マカロニえんぴつ / ヤユヨ / YOASOBI
オープニングアクト：BiTE A SHOCK