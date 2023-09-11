新たな音楽フェス「X-CON 2023」が12月8日から10日にかけて、千葉・幕張メッセ国際展示場9～11ホールで開催される。
「X-CON」（エックスコン）はアニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、Vtuberといったさまざまなシーンのアーティストがジャンルや国境を超えて一堂に会する“新時代のクロスカルチャー音楽フェス”。初開催となる今年は、3日間で計5公演が行われる。
「X-Dimension」と題した初日公演では「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャラクターが3DCGライブを実施。FLOW、星街すいせい、JAM Project、森口博子、MYTH & ROID、澤野弘之、白上フブキ、高橋洋子の出演も決定している。
「X-Beats」と題した9日昼公演にはAyumu Imazu、Billlie、長谷川白紙、Mori Calliope、パソコン音楽クラブ、パワーパフボーイズ、tofubeats、XYが登場。tofubeatsはメジャーデビュー10周年を記念し、豪華ゲストを迎えたパフォーマンスを行う。「The Golden Age of Hip Hop」と銘打った9日夜公演では、アメリカからDe La Soulを迎え、PUNPEE、キングギドラ、SEEDAら国内の実力派アーティストとともにヒップホップ誕生50周年を盛大に祝う。
「X-Krush」と題した10日昼公演にはK-POPアーティストが集結。Billlie、H1-KEY、KISS OF LIFEの3組が出演アーティスト第1弾としてラインナップされている。10日夜公演「X-Culture」にはDa-iCEと宝鐘マリンの出演が発表されており、De La Soulがゲストとして登場。出演者は今後も追加される予定だ。
イベントのオフィシャルサイトでは本日9月11日より早割チケットの販売がスタートしており、限定特典としてBE@RBRICKとTシャツが用意されている。
X-CON 2023
X-Dimension
2023年12月8日（金）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
FLOW / 星街すいせい / ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（3DCG LIVE from HYPED-UP） / JAM Project / 森口博子 / MYTH & ROID / 澤野弘之 / 白上フブキ / 高橋洋子 / and more
X-Beats
2023年12月9日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Ayumu Imazu / Billlie / 長谷川白紙 / Mori Calliope / パソコン音楽クラブ / パワーパフボーイズ / tofubeats & FRIENDS / XY / and more
The Golden Age of Hip Hop
2023年12月9日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
De La Soul / キングギドラ / PUNPEE / SEEDA / and more
X-Krush
2023年12月10日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Billlie / H1-KEY / KISS OF LIFE / and more
X-Culture
2023年12月10日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホール
＜出演者＞
Da-iCE / De La Soul（ゲスト）/ 宝鐘マリン / and more