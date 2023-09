ももクロ高城「勝手に親近感が湧きました」結婚式で使用されることも多い“ミュージカルソング”は？

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」。この番組は、ももクロとナビゲーターの清野茂樹、そして全国のリスナーが一緒に作る“選曲テーマ別オリジナルTOP10チャートプログラム”です。毎回テーマを設けて、みなさんからのリクエストを集計した“番組オリジナルTOP10チャート”をカウントダウン形式で発表していきます。9月10日(日)の放送では、「さあSHOWのはじまり! ミュージカルソングTOP10」をお届けしました。

◆第8位:「Seasons Of Love」(ミュージカル「RENT(レント)」より)

清野:「RENT」は、(ブロードウェイで)連続上演5,140回というロングラン公演を記録し、日本でも上演された人気ミュージカルで、2005年には映画化(2006年日本公開)もされております。“ロングラン公演”ってよく聞きますよね。

かなこ:(ミュージカルって)何度でも観たくなりますもんね。

れに:違う視点から観ることで新しい発見があったり、何度でも楽しめますよね。

<ハピクロ音楽コメンテーター・イントロマエストロの藤田太郎さんのコメント>

「『Seasons Of Love』は、歌い出しの歌詞にも出てきますが、1年という時間を分数で換算した“52万5,600分”という長さをどうやって計るべきかを問いかけている曲で、“愛で計ろう 愛という季節で(Measure in love Seasons of love)”と締めくくる展開が胸を打ちます。また、結婚式などのお祝い事で使用されることも多く、現代社会の若者の生き方を描いた画期的な作品を熱く盛り上げる、エモーショナルなミュージカルソングです」

かなこ:たしかに。“1年を分数で数える”って、なかなかしないですよね。

清野:それを歌っているんですね。“1年は52万5,600分だ”と。

れに:そう聞くと、(1年は)すごく長いね。

清野:でも、結構あっという間に過ぎていきますよ。

かなこ:本当ですよね。(1年を)“長い”ととらえるか“あっという間”ととらえるかは、その人次第。

れに:あと、私たちの結成15周年記念ソング「いちごいちえ」という楽曲が、“5,475文字(15年を日数換算した数字=5,475日)で書いた手紙”(をテーマ)にした曲なので、勝手に親近感が湧きました。

