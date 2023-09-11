成田良悟、藤本新太原作によるTVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」第2クールの放送開始日が10月9日に決定。併せて第2クールのキービジュアル、ティザーPVが公開された。

キービジュアルには、第1クールのラストシーンで登場した阿牙倉マジリ、阿牙倉百矢や、第2クールでの登場が期待される皇帝、シヴィルらが描かれた。YouTubeのKING AMUSEMENT CREATIVEチャンネルでは、第1クールの期間限定無料配信もスタート。第1話から第6話が9月25日17時59分まで、第7話から第12話が9月25日18時から10月9日23時59分まで配信される。

「デッドマウント・デスプレイ」は、“災厄潰し”と呼ばれる英雄・シャグルアが、現代の新宿に四乃山ポルカという少年として転生したことから始まる“逆異世界転生ノワールファンタジー”。四乃山ポルカ役を榊原優希が演じている。

「デッドマウント・デスプレイ」第2クール

放送情報

TOKYO MX：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:00～

BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:00～

サンテレビ：2023年10月9日（月）より毎週月曜日24:30～

KBS京都：2023年10月10日（火）より毎週火曜日25:00～

AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日22:30～

北海道テレビ：2023年10月15日（日）より毎週日曜日25:45～

配信情報

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題：地上波同時配信

他の配信サービスでも順次配信

スタッフ

原作：成田良悟・藤本新太（掲載「ヤングガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：薩摩良寛

シリーズ構成・監督協力：小野 学

キャラクターデザイン：阿部 恒

脚本：小野 学・菅原雪絵・冨田頼子

音響監督：山口貴之

録音スタジオ：HALF H・P STUDIO

音楽：F.M.F（奈良悠樹・eba・うたたね歌菜）

アニメーション制作：GEEKTOYS

キャスト

四乃山ポルカ：榊原優希

崎宮ミサキ：水瀬いのり

繰屋匠：内田雄馬

岩野目ツバキ：江口拓也

荒瀬耿三郎：岡本信彦

倉木リサ：種崎敦美

雷小幽：福圓美里

四乃山呂算：山路和弘

四乃山小夜：大地葉

阿字城イズナ：大久保瑠美

一ノ瀬古瑠斗：長谷川育美

合川咲姫：白石晴香

※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。

(c)成田良悟・藤本新太／SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会