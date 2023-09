SixTONES、IMP.、乃木坂46、ワンオク…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月9日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。9月9日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(9月9日(土)付)を発表しました。初登場! 同曲は、テレビアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」のオープニングテーマになっています。先週の14位から5ランクアップ↑ 2007年にリリースされた曲がランクイン! 先日放送された「関ジャム 完全燃SHOW」(テレビ朝日系)で、この曲の制作秘話が紹介されました。初登場! IMPACTors(インパクターズ)として活動していたメンバー7人が、IMP.(アイエムピー)として再始動! 8月18日(金)に同曲が世界同時配信されました。先週の8位から1ランクアップ↑ 9月20日(水)には、yamaとの初コラボ曲「憧れのままに」がリリースされます。ランキング圏外から再登場! 現在、FANTASTIC 6 (澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)によるエンターテインメントショー「BACK TO THE MEMORIES PART3」が公演中。15日(金)からは、愛知県芸術劇場 大ホールで上演されます。初登場! 同曲は9月14日(木)にリリース予定のスマートフォン向けゲーム「モンスターハンターNow」のタイアップ曲になっており、ミュージックビデオには、同作品のモンスターが渋谷のスクランブル交差点に登場します。先週の5位から1ランクアップ↑ 公式YouTubeチャンネルで配信されている同曲のミュージックビデオが、公開から143日で3億回再生を突破! これはYOASOBI史上最速のスピードです。先週の7位から4ランクアップ↑ 9月6日(水)、7日(木)には、ライブツアー「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN JAPAN」の大阪公演が、大阪城ホールで開催されました。先週の1位から1ランクダウン↓ 同曲の特設サイトには、タイトルにちなんで日本全国にある“おひとりさま”で楽しめるお店・100店が紹介されています。そして、今週の第1位は……?初登場で第1位! 先週の放送では、田中樹(たなか・じゅり)さんをゲストにお迎えして、同曲の制作裏話などを伺いました。――番組ではほかにも、ゲストパートにクレイジーケンバンドの横山剣さんが登場。9月6日(水)にリリースされたニューアルバム『世界』のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/