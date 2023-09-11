アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」第3幕の本予告PVが公開された。

10月8日のテレビ放送開始に先がけ、全国の映画館で全話数を3幕に分け先行上映が行われている「アイドルマスター ミリオンライブ！」。現在、第2幕の上映が9月28日まで行われている。予告PVは、春日未来と天海春香、如月千早と最上静香、伊吹翼と星井美希の関係が垣間見える映像に仕上げられた。

またPV公開と併せて、第2幕の2週目来場者特典も明らかに。全4種のチームポスタークリアファイル第1弾がランダムに配布される。また本編終了後に上映される「週替わりボイスシアター」の第2幕2週目登場メンバーが、高坂海美、篠宮可憐、福田のり子、真壁瑞希、百瀬莉緒になることも発表された。

アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ！」

テレビ放送

テレビ東京系6局ネット：2023年10月8日（日）より毎週日曜日10:00～

BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日23:30～

BS日テレ：2023年10月12日（木）より毎週木曜日24:30～

AT-X：2023年10月13日（金）より毎週金曜日20:30～

先行上映

全国の劇場75館にて全12話先行上映予定

上映スケジュール

第1幕：上映終了

第2幕：2023年9月8日（金）～9月28日（木）

第3幕：2023年9月29日（金）～10月19日（木）

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：綿田慎也

CG監督：塩谷大介

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン：石井哲哉、蔦佳穂里

コンセプトアート：白田真人、緒方菜海、肥田竜二

美術・設定：坂本夏海

美術ボード：ビック・スタジオ

色彩設計：滝川ひかる、佐藤美由紀

撮影監督：織田賢太郎

編集：齋藤朱里

音響監督：菊田浩巳

音楽：ランティス

協力：バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作：白組

配給：松竹ODS事業室

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.