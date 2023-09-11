芥見下々原作による「舞台『呪術廻戦』ー京都姉妹校交流会・起首雷同ー」の第2弾ティザービジュアルと追加キャストが発表された。

京都府立呪術高等専門学校のメンバーと呪術で競い合う「京都姉妹校交流会」と、虎杖・伏黒・釘崎を中心とした物語を描く「起首雷同」のエピソードが展開される「ー京都姉妹校交流会・起首雷同ー」。京都府立呪術高等専門学校のメンバーで3年生の東堂葵役を小柳心、加茂憲紀役を梅津瑞樹、西宮桃役を久家心、2年生の禪院真依役を長谷川愛、三輪霞役を竹内夢、究極メカ丸役を塩田康平が演じる。京都校の教師・庵歌姫役に平湯樹里、京都校の学長・楽巌寺嘉伸役に陰山泰、呪術師の冥冥役に立道梨緒奈がキャスティングされた。

このほか組屋鞣造役で北村海、重面春太役で益川和久、高田ちゃん役で小貫莉奈で出演。「起首雷同」で虎杖たちと敵対することになる壊相役は青柳塁斗が務める。全21キャラクターの個別ビジュアルもお披露目された。

「舞台『呪術廻戦』ー京都姉妹校交流会・起首雷同ー」は東京公演を12月15日から31日まで天王洲の銀河劇場で、兵庫公演を2024年1月6日から14日までAiiA 2.5 Theater Kobeを上演。YouTubeではスポット映像も公開されている。

「舞台『呪術廻戦』ー京都姉妹校交流会・起首雷同ー」

日程：2023年12月15日（金）～12月31日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2024年1月6日（土）～1月14日（日）

会場：兵庫県 AiiA 2.5 Theater Kobe

スタッフ

原作：「呪術廻戦」芥見下々（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

脚本：喜安浩平

演出：小林顕作

構成補佐：伊藤マサミ（進戯団 夢命クラシックス）

キャスト

虎杖悠仁：佐藤流司



伏黒恵：泰江和明

釘崎野薔薇：山口乃々華



禪院真希：高月彩良

狗巻棘：定本楓馬

パンダ：寺山武志



夜蛾正道：南誉士広

冥冥：立道梨緒奈



東堂葵：小柳心

加茂憲紀：梅津瑞樹

西宮桃：久家心

禪院真依：長谷川愛

三輪霞：竹内夢

究極メカ丸：塩田康平



庵歌姫：平湯樹里

楽巌寺嘉伸：陰山泰



組屋鞣造：北村海

重面春太：益川和久

高田ちゃん：小貫莉奈



壊相：青柳塁斗



五条悟：三浦涼介

(c)芥見下々/集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会