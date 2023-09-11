戸塚慶文原作によるTVアニメ「アンデッドアンラック」のメインビジュアルが公開された。

10月6日よりMBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠にて、連続2クールで放送される「アンデッドアンラック」。メインビジュアルには血しぶきとともに弾丸のような部位弾（パーツバレット）を放つアンディと、彼にしがみつく風子を中心に、自身の必殺技や武器を駆使して戦う“ユニオン”のメンバーたちの姿が描かれた。

併せて同作の配信情報も明らかに。地上波放送直後となる毎週金曜日の26時より、各配信プラットフォームにて順次配信開始される。

TVアニメ「アンデッドアンラック」

MBS・TBS系全国28局ネット：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:23～ ※初回は25:28～

スタッフ

原作：戸塚慶文「アンデッドアンラック」（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

キャラクターデザイン：守岡英行

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：david production

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

キャスト

アンディ：中村悠一

出雲風子：佳原萌枝

シェン：花江夏樹

ボイド：乃村健次

ジーナ：悠木碧

ジュイス：伊瀬茉莉也

ビリー：小山力也

タチアナ：釘宮理恵

トップ：岡本信彦

ニコ：遊佐浩二

アポカリプス：杉田智和

ほか