戸塚慶文原作によるTVアニメ「アンデッドアンラック」のメインビジュアルが公開された。
10月6日よりMBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠にて、連続2クールで放送される「アンデッドアンラック」。メインビジュアルには血しぶきとともに弾丸のような部位弾（パーツバレット）を放つアンディと、彼にしがみつく風子を中心に、自身の必殺技や武器を駆使して戦う“ユニオン”のメンバーたちの姿が描かれた。
併せて同作の配信情報も明らかに。地上波放送直後となる毎週金曜日の26時より、各配信プラットフォームにて順次配信開始される。
TVアニメ「アンデッドアンラック」
MBS・TBS系全国28局ネット：2023年10月6日（金）より毎週金曜日25:23～ ※初回は25:28～
スタッフ
原作：戸塚慶文「アンデッドアンラック」（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
キャラクターデザイン：守岡英行
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：david production
企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS
キャスト
アンディ：中村悠一
出雲風子：佳原萌枝
シェン：花江夏樹
ボイド：乃村健次
ジーナ：悠木碧
ジュイス：伊瀬茉莉也
ビリー：小山力也
タチアナ：釘宮理恵
トップ：岡本信彦
ニコ：遊佐浩二
アポカリプス：杉田智和
ほか