RYUTistの結成12周年を記念したライブ「RYUTist 12th ANNIVERSARY LIVE」が9月8日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催された。

4月にリーダー佐藤乃々子が卒業し、3人体制になったRYUTistは、100曲以上のレパートリーの中から今回のセットリストをメンバー自らセレクト。グレーと赤の配色が絶妙な新衣装を身にまとってステージに登場するやいなや、「パーティーを続けよう!」を皮切りに9曲をノンストップで畳みかけ、楽曲ごとに異なる表情を見せて観客を夢中にさせる。「a birthday song」や「日曜日のサマートレイン」でさわやかな空気と笑顔を届けたかと思えば、「無重力ファンタジア」「Blue」ではしなやかなダンスとともに、柔らかく艶やかな歌声を会場いっぱいに充満させた。

初期からの代表曲の1つ「神話」は、五十嵐夢羽のアカペラでスタート。神秘的なムードに魅せられた観客は、曲が終わると盛大な拍手を3人に送った。ここでようやくMCに移り、客席に向けて挨拶をしたメンバーはこれまで着席して楽曲に聴き入っていた観客を立たせ、次のブロックでコールを叫ぶように促す。そして、デビュー曲「RYUTist! ~新しいHOME~」や初期から歌い続けてきた代表曲「ラリリレル」など、ファンとともに育ててきた楽曲を次々にパフォーマンス。観客のコールや声援と相まって場内に心地よい一体感が生まれた。

ライブ終盤、RYUTistは「しるし」や「ナイスポーズ」を歌唱し、会場のファンにさらなる満足感を与える。続いて披露されたのは、8月に配信リリースされた新曲「ターミナル」。この曲は佐藤のラストライブで初披露された4人体制最後のオリジナルナンバーで、作詞を清浦夏実(TWEEDEES)、作・編曲を北川勝利(ROUND TABLE)と沖井礼二(TWEEDEES)が手がけた。楽曲の披露前、宇野友恵は「ちょうど1年前にのんちゃん(佐藤)の卒業の話を聞いて。これから3人でやっていくと決めたはいいけど、不安はあったし、すごく怖かったです。でも、今はファンの皆さんがいるから大丈夫だと思えています。新生RYUTistとして、まだまだ大きなステージを目指してがんばっていきたいなと思っております」とファンに向けて挨拶。彼女たちは佐藤の旅立ち、3人の新たなスタートを描いた楽曲を晴れやかに歌い上げた。

アンコールではライブのラストナンバーに移る間際に、五十嵐が突然ストップをかける。宇野と横山実郁が戸惑いを見せる中、大きな布がかかったイーゼルがステージに運び込まれ、2人がその布を取ると、そこには五十嵐が主宰する「劇団ムー」の立ち上げを告知するポスターが。座付き作家にスーパー・ササダンゴ・マシンを迎え、さっそく10月9日に新潟・i-MEDIA 国際映像メディア専門学校 実習棟3階シアターで旗揚げ公演が行われることが発表された。LivePocket-Ticket-では昼夜2公演のチケットの予約を受付中だ。

「劇団ムー」の立ち上げを知らされていなかった宇野と横山は驚きの声を上げつつ、RYUTistの新たな一面を見せる新たな試みに期待を膨らませる。そして3人は気を取り直し、ハコイリ♡ムスメとのコラボユニット・柳♡箱名義で発表したナンバー「ともだち」を結成12周年記念ライブの締めくくりとして歌唱。11月26日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEでシンリズムや佐藤望(カメラ=万年筆)を迎えてのアコースティックライブを開催することも発表し、盛大な拍手に包まれながらステージをあとにした。

このライブの模様を生配信したZAIKOでは、9月15日23:59までアーカイブ映像を配信中。

RYUTist「RYUTist 12th ANNIVERSARY LIVE」2023年9月8日 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE セットリスト

01. パーティーを続けよう!

02. Majimeに恋して

03. a birthday song

04. 日曜日のサマートレイン

05. 水硝子

06. 無重力ファンタジア

07. Blue

08. PASSPort

09. 神話

10. Arrivals and Departures

11. RYUTist! ~新しいHOME~

12. Beat Goes On! ~約束の場所~

13. ラリリレル

14. しるし

15. ナイスポーズ

16. ターミナル

<アンコール>

17. ともだち

劇団ムー 旗揚げ公演

2023年10月9日(月)新潟県 i-MEDIA 国際映像メディア専門学校 実習棟3階シアター

[昼公演]OPEN 13:30 / START 14:00

[夜公演]OPEN 16:30 / START 17:00

RYUTist アコースティックライブ

2023年11月26日(日)東京都 渋谷duo MUSIC EXCHANGE