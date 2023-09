アニプレックスの設立20周年を記念したイベント「ANIPLEX 20th Anniversary Event -THANX-」が、2024年1月7日に東京・東京ガーデンシアターで開催される。

これは本日9月10日に行われたアニメ、エンタテインメントニュースの発信イベント「Aniplex Online Fest 2023」でアナウンスされたもの。「ANIPLEX 20th Anniversary Event -THANX-」では、これまでアニプレックスが手がけてきた数々のアニメ、ゲーム、グッズ、エンタテインメント作品を応援してきたファンへの感謝を込めた特別なステージが展開される。

出演者として名を連ねているのは、Aimer、Galileo Galilei、ClariS、結束バンド、鈴木雅之、DOES、中川翔子、MAISONdes feat. 花譜・ツミキ、LiSA、Reolらアニプレックス作品の主題歌を担当してきたアーティスト。また安済知佳、神谷浩史、茅野愛衣、川澄綾子、古賀葵、杉山紀彰、花江夏樹、古川慎、悠木碧、若山詩音といったアニプレックス作品でメインキャストを務めた声優も参加する。チケットは10月10日に販売開始。

ANIPLEX 20th Anniversary Event -THANX-

2024年1月7日(日)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

アーティスト:Aimer / Galileo Galilei / ClariS / 結束バンド / 鈴木雅之 / DOES / 中川翔子 / MAISONdes feat. 花譜・ツミキ / LiSA / Reol / and more

キャスト:青山吉能 / 安済知佳 / 神谷浩史 / 茅野愛衣 / 川澄綾子 / 古賀葵 / 杉山紀彰 / 鈴代紗弓 / 長谷川育美 / 花江夏樹 / 古川慎 / 水野朔 / 悠木碧 / 若山詩音 / and more